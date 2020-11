COMUNICATO STAMPA CLES (003).DOC

(AGENPARL) – ven 13 novembre 2020 CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI CLES

CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI-COVID

Nel quadro della vigilanza per il contenimento della pandemia da CoVid 19,

anche i Carabinieri della Compagnia di Cles hanno svolto numerosi controlli con

particolare attenzione al Passo del Tonale e ai Comuni della Val di Sole, posti al

confine con la provincia di Brescia nonché lungo le arterie stradali e i centri

abitati dell’alta Val di Non, in prossimità di quella di Bolzano.

Delle oltre 450 persone controllate negli ultimi 4 giorni, 13 sono state sanzionate

per violazioni alla normativa in argomento.

Nello specifico:

– 3 giovani di Cles sono stati trovati da una pattuglia della locale Stazione mentre

si intrattenevano, creando un piccolo assembramento, nei pressi della fermata

degli autobus di Piazza Fiera senza indossare la prescritta mascherina;

– 4 ragazzi di Vermiglio sono stati controllati in piena notte dal Nucleo

Radiomobile in quel centro, mentre -senza comprovato motivo- chiacchieravano,

violando il divieto di spostamento notturno;

– a Peio, 5 operai di una ditta del luogo sono stati fermati dai militari della

Stazione di Cogolo mentre passeggiavano per le vie del paese ancora senza un

giustificato motivo ed in violazione del divieto di spostamento notturno;

– per ultimo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile a Ruffré-Mendola, ha fermato

un’autovettura guidata da un residente in provincia di Bolzano, il quale era in

provincia di Trento, per raggiungere la sua seconda casa, in alta Val di Non,

violando il divieto di spostamento dalla provincia di Bolzano, individuata quale

“zona rossa” con Ordinanza del Ministero della Salute, pertanto, procedevano

alla contestazione della relativa sanzione.

Tutti sono stati sanzionati amministrativamente, per un importo tra i 400 e i 533

euro, risultate ad oggi già tutte pagate.

Trento, 13 novembre 2020

