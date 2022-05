(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Civitavecchia, Parrucci: “Investimenti importanti per tre scuole della città grazie ai fondi del PNRR”

Visitate questa mattina dal Consigliere delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci, insieme al Consigliere metropolitano Antonio Giammusso e a Monica Picca, Assessore alla scuola del Comune di Civitavecchia, tre istituti della città per le quali sono previsti importanti interventi finanziati con i fondi PNRR.

La prima scuola visitata è il Liceo Artistico “Via dell’Immacolata 47” (Succursale di via Adige), grazie al DS Roberto Ciminelli, per i quali sono previsti 500 mila euro destinati alla messa in sicurezza degli elementi strutturali dell’edificio. La visita è proseguita poi all’ITIS “G. Marconi”, accolti dal DS Nicola Guzzone, per cui si è raggiunto l’investimento di 900 mila euro per lavori di sostituzione di parte degli infissi interni ed esterni, realizzazione del cappotto termico e impermeabilizzazione del corpo laboratori e zona bar con sostituzione di grondaie e pluviali. Infine è stato visitato l’IIS “Calamatta” (succursale di via Namanziano) con la DS Giovannina Corvaia, cui saranno destinati 240 mila euro per la realizzazione di un laboratorio di chimica strumentale con relativo adeguamento del CPI.

“Continua il dialogo serrato tra Città metropolitana, enti interessati e dirigenti scolastici per cercare di risolvere il più rapidamente possibile le annose problematiche che hanno riguardato l’ente metropolitano e contratto le risorse per la manutenzione e l’adeguamento dei nostri istituti alle massime condizioni di sicurezza ed efficienza. Cerchiamo di recuperare, attraverso l’utilizzo dei fondi PNRR, i ritardi acquisiti nel tempo e restituire a insegnanti e ragazzi plessi scolastici e spazi adeguati e sicuri”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma, 27 maggio 2022

🔊 Listen to this