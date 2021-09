(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Evento espositivo d’arte “CIAO DANTE”

a Vernice Art Fair – Fiera di Forlì dal 17 al 19 settembre

L’Associazione Culturale Menocchio in collaborazione con lo studio Graffio3, nelle figure dei Maestri: Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri, col patrocinio dei Comuni di Cervia, Ravenna, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della regione Emilia-Romagna, del comitato provinciale Forli-Cesena UNICEF, Associazione Francesca Fontana, Cervia Volante, promuove CIAO DANTE, un evento espositivo d’arte, riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni e delle Province patrocinanti e ai singoli alunni invitati dall’associazione e provenienti da altri comuni.

Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, sono state organizzate a Cervia innumerevoli iniziative, nell’ambito del progetto europeo “WONDER – Child friendly destinations”, che mira a migliorare l’ospitalità dei bambini, cofinanziato dal programma INTERREG Adrion, che hanno coinvolto tantissimi bambini, come in questa esposizione, presente a Vernice Art Fair, presso la Fiera di Forlì dal 17 al 19 settembre 2021, dove gli organizzatori hanno chiesto ai ragazzi di ricordare e omaggiare il Sommo Poeta con un elaborato artistico.

L’obiettivo dell’evento espositivo è quello di avvicinare gli alunni delle scuole e i bambini a questa grandissima figura e stimolare la loro creatività presentando un elaborato che prendendo spunto dai suoi scritti o dalla sua vita, lo ricordi.

Gli studenti che si recheranno in fiera con un lavoro dedicato entreranno gratuitamente insieme ad un accompagnatore e il lavoro verrà esposto nell’apposito stand a cura dell’Associazione Culturale Menocchio e Graffio 3.

Inoltre presso lo stand, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Cervia Città Giardino – Dante e i giardini dell’Eden, a cura del Gruppo Fotografico MUSA, con le foto degli allestimenti realizzati a Cervia dall’artista di land art Oscar Dominguez.

Cervia, 16 settembre 2021

🔊 Listen to this