(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Cinzia Della Porta (USB) eletta all’unanimità nel segretariato mondiale della FSM

Cinzia Della Porta, membro dell’Esecutivo nazionale dell’Unione Sindacale di Base, è stata eletta all’unanimità nel segretariato mondiale della FSM (Federazione Sindacale Mondiale), al termine dei lavori del 18° congresso dell’organizzazione, conclusosi oggi a Roma.

Toscana, dirigente del Dipartimento internazionale USB, Cinzia Della Porta ha presieduto i lavori del congresso da venerdì a questa mattina, guadagnandosi il plauso unanime per il modo in cui ha tenuto le redini dell’assemblea, durante la quale hanno preso la parola 91 sindacalisti di ogni provenienza.

USB, che ha organizzato il congresso, ha anche ottenuto un altro riconoscimento con l’assegnazione del ruolo di coordinatore dell’area europea della FSM a Pierpaolo Leonardi. Per l’attività confederale internazionale i sindacati del Vecchio Continente faranno dunque riferimento alla sede nazionale di USB, a Roma.

Sia Cinzia Della Porta che Pierpaolo Leonardi faranno parte del consiglio generale FSM, che assisterà nel suo lavoro il neoeletto segretario generale, il cipriota Pampis Kyritsis, il quale subentra all’uscente George Mavrikos.

La FSM rappresenta oltre 110 milioni di lavoratrici e lavoratori nel mondo. Al congresso di Roma hanno partecipato 426 delegati in rappresentanza di 94 paesi.

Unione Sindacale di Base

🔊 Listen to this