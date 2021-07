(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 https://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/%23madebycitizen4cohesion/banner_loghi_4coesion.jpg

Al via il 12 luglio il terzo Dialogo Strutturato dedicato alla tematica dell’E-Procurement e alla digitalizzazione dei servizi nell’ambito del progetto #madebycitizen4cohesion del Cinsedo

9 luglio 2021 (comunicato stampa CINSEDO) È ancora possibile iscriversi al terzo Dialogo Strutturato dedicato alla tematica dell’E-Procurement e alla digitalizzazione sei servizi promosso ed organizzato dal CINSEDO (Centro INterregionale Studi E Documentazione). L’evento è il terzo di cinque appuntamenti informativi/formativi organizzati dal CINSEDO nell’ambito delle attività del progetto #madebycitizen4cohesion, cofinanziato dalla direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea.

Al “dialogo strutturato” in videoconferenza che si terrà lunedì 12 luglio, dalle 16:30 alle 18:30, parteciperanno Autorità di Gestione, dirigenti e funzionari regionali responsabili della programmazione e dell’attuazione delle politiche di coesione della Regione Umbria, Campania e Friuli Venezia Giulia; esperti del settore; cittadini, rappresentanti di organizzazioni della società civile.

Investire su interventi di digitalizzazione e sull’impiego di tecnologie informatiche significa garantire una maggiore efficienza e qualità dei servizi resi a imprese e cittadini. Non a caso nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’Unione Europea sono orientati su cinque obiettivi principali e tra questi l’obiettivo strategico n. 1 “un’Europa più intelligente” è una priorità politica alla base di una serie di interventi che mirano al raggiungimento di un’amministrazione digitale, attraverso processi di digitalizzazione dei servizi e l’uso di ICT (Information and Communication Technologies).

Link di registrazione all’evento: http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion/

Per saperne di più del progetto #madebycitizen4cohesion http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion-home/

Il link al [programma dell’evento](http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/%23madebycitizen4cohesion/work-life-balance/0_3_Cinsedo_Dialogo_eProcurement_12lug21_DEF_9lug21.pdf)

🔊 Listen to this