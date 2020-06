COMUNICATO STAMPA – ‘CIAK, SI SCALA!’, LA STORIA DEI FILM DI ALPINISMO E ARRAMPICATA DIVENTA UN LIBRO

(AGENPARL) – mar 30 giugno 2020 “CIAK, SI SCALA!”

LA STORIA DEI FILM DI ALPINISMO E DI ARRAMPICATA

DIVENTA UN LIBRO

L’opera di Roberto Mantovani, edita dal Cai con la collaborazione

dell’International Alliance for Mountain Film e del Museo Nazionale della Montagna di Torino,

è acquistabile nelle librerie specializzate e su store.cai.it (anche

in lingua inglese).

Chi comprerà il volume on line riceverà in

omaggio la versione e-book.

Milano, 30

giugno 2020



Dal primo film di alpinismo, Cervino 1901, uscito nei primi anni del “secolo breve”,

al cinema digitale del nuovo millennio, passando per centinaia di film a soggetto, riprese di documentazione e pellicole di animazione in un arco di tempo di centoventi

anni, tanti quanti ne conta la filmografia, che ha avuto tra i protagonisti le montagne e l’arte di scalarle fin dalle origini.

È appena uscito il volume Ciak, si scala! Storia del film di

alpinismo e di arrampicata del giornalista Roberto Mantovani, che ripercorre tutta la lunga storia del cinema di alpinismo soffermandosi sui suoi

capitoli più significativi e allargando lo sguardo anche oltre le Alpi (dove questi film sono nati), per abbracciare le montagne del mondo intero: dall’Europa

orientale alle Americhe, dalla Russia all’Australia e alla Nuova Zelanda.

Edito dal Club alpino italiano (con la collaborazione del Centro operativo editoriale e del Centro di cinematografia e

cineteca del Cai, dell’International Alliance for Mountain Film e del Museo Nazionale della Montagna di Torino), il libro di Mantovani è la prima pubblicazione sulla storia di un genere

cinematografico mai riconosciuto ufficialmente tale né dalla critica, né dalla produzione, ma amatissimo dagli appassionati del mondo delle altezze.

L’opera è

basata su una ricerca condotta su archivi pubblici e privati, primi fra tutti i patrimoni storici d’eccezione della Cineteca centrale del Cai e della Cineteca storica e

Videoteca del Museo della Montagna, oltre che sulle rassegne dei titoli presentati nel corso degli anni nei film festival specializzati, e può essere vista

non solo come la storia del cinema di alpinismo, ma anche come la storia dell’alpinismo attraverso il cinema. Elementi come la sfida, l’avventura, le cime e i ghiacciai, la ricerca

individuale, gli orgogli nazionali, le cordate, la conquista dell’inutile, la fatica condivisa, il gesto atletico e le attrezzature sono stati infatti tutti immortalati, di volta in volta, dalle

pellicole o dai moderni strumenti digitali.

Le immagini dei manifesti e le foto di scena che corredano i testi sono stati selezionati tra i circa 8000 beni del Fondo

Documentazione Cinema delle Raccolte iconografiche del museo.

«È stata una ricerca interminabile, durata più di due anni, che ha comportato una severa selezione nella

moltitudine dei titoli riemersi dagli archivi. La scelta delle pellicole è stata abbastanza facile per i primi cinquant’anni di storia. Poi, con la registrazione elettronica delle immagine,

l’avvento delle produzioni televisive, l’ampliamento delle rete dei festival specializzati, il digitale, l’apparizione delle microcamere e l’impiego dei droni, c’è stata un’esplosione di

produzioni, e ritrovare il bandolo giusto delle matassa non è stato facile. La selezione delle opere ha dovuto essere necessariamente severa. Spero comunque che questo lavoro permetta ai

lettori di farsi un’idea del cammino percorso dal cinema che ha tratto e trae ispirazione dall’alpinismo», ha spiegato l’autore.

«Con i racconti cinematografici che riprende nel loro

succedersi nel tempo, Roberto Mantovani, oltre ad aver colmato un vuoto editoriale a favore degli amanti della cinematografia e della montagna, ha saputo

confermare la dignità storica dell’alpinismo, oggi riconosciuto Patrimonio culturale immateriale dall’Unesco, e, con esso, quella degli alpinisti di ogni epoca», scrive il Presidente

generale del Cai Vincenzo Torti nelle pagine iniziali del volume.

Presenti, in apertura del volume, anche contributi a firma di Valentino Castellani e Daniela Berta

(rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale della Montagna), di Javier Barayazarra e Marco Ribetti (rispettivamente Presidente e Coordinatore dell’International

Alliance for Mountain Film) e dell’alpinista Kurt Diemberger, cineoperatore e documentarista d’alta quota.

Ciak, si scala! Storia del film di alpinismo e di

arrampicata (formato 205 x 260 mm, 252 pagine) è acquistabile nelle librerie specializzate e on line su store.cai.it a un prezzo di 39,90 euro (34 euro per i Soci Cai, 30 per le Sezioni). Chi acquisterà il libro on line riceverà in omaggio anche la versione e-book.

Su store.cai.it è disponibile anche il volume tradotto in inglese.



Sotto la firma sono scaricabili il comunicato e le copertine del volume in italiano e in inglese.

