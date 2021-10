(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Ingresso libero

no ad esaurimento dei posti disponibili.

4 NOVEMBRE

| ORE 21.15

Da Nilla Pizzi a Sfera Ebbasta (passando per Lucio Dalla): una storia culturale della canzone italiana.

Incontro di approfondimento sul tema con esecuzione dal vivo di alcuni brani.

Introduce

Andrea Bellucci

Jacopo Tomatis

(musicologo e giornalista musicale) e

(autore e musicista)

11 NOVEMBRE

| ORE 21.15

Non al denaro, non all’amore né al cielo: da Lee Masters a De André.

Biblioteca comunale Museo della Ceramica Archivio Storico

🔊 Listen to this