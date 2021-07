(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Cervia vince il premio internazionale “Tourism&Landscape” per il nuovo progetto del

Parco Urbano di Milano Marittima

Cervia ottiene il Premio “Tourism&Landscape, il progetto del paesaggio per il turismo” per il

suo nuovo progetto del Parco Urbano della Bassona.

Le motivazioni della vittoria, date alla consegna del premio sono dovute alla valorizzazione

delle qualità ambientali e paesaggistiche che il progetto possiede, diventando così trama

connettiva del nuovo parco.

“Un progetto che evidenzia le peculiarità naturalistiche della pineta, individuando, al

contempo, zone dedite alla socializzazione, allo sport e alle attività ricreative nel pieno

rispetto dell’ambiente naturale esistente” hanno dichiarato gli organizzatori alla consegna del

premio.

Ad esporre il progetto “NUOVO PARCO PUBBLICO A CERVIA-MILANO MARITTIMA, ZONA

DELLA BASSONA” l’Arch. Daniele Durante con il gruppo di lavoro costituito da Daniele

Durante_STUDIOBV36, Simone Gheduzzi DIVERSERIGHESTUDIO, Dott.sa Cristina

Martone, Dott. Alessandro Arnoldi, Dott. Luca Fontanini, Ing. Eleonora Sablone, Arch. Mauro

Panigo, Avv. Giulia Floriani.

Il premio è stato vinto nell’ambito di “CITY’SCAPE CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE

AWARD” 2021, fine dell’evento quello di parlare e premiare progetti che vedano il paesaggio

come strategia, dando importanza alla qualità del paesaggio nel cambiamento climatico per

la resilienza urbana e sociale”, che ha visto alternarsi al tavolo dei relatori, oltre 80

professionisti provenienti da Stati Uniti, Francia, Olanda, Spagna, Italia, Finlandia, Gran

Bretagna, Thailandia, Australia, Cina, Israele e Malta.

Il premio è organizzato da PAYSAGE, Promozione e Sviluppo per l’Architettura del

Paesaggio, con la rivista internazionale TOPSCAPE, in collaborazione con il CNAPPC.

L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico con oltre 900 presenze nelle due

giornate, che hanno assistito anche alla presentazione del nuovo progetto del Parco Urbano

di Milano Marittima.

Cervia, 20 luglio 2021

