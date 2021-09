(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 Presto a Cervia partono le trasmissioni di RSC – Radio Social Coast, radio web nata da

un percorso partecipato

Come logo avrà un microfono che produce un’onda e si chiamerà RSC – Radio Social Coast

la radio web che entro l’anno inizierà a trasmettere da Cervia. E’ il risultato del percorso

partecipativo “Cervia on air – La radio web come strumento di cittadinanza digitale”, i cui

risultati sono stati accolti dalla Giunta, che ha deciso di attuare il progetto, nato all’interno del

Welfare dell’Aggancio.

Realizzato dal Comune in collaborazione con Mosaico cooperativa sociale, che gestisce per

il Comune i servizi rivolti ai giovani, il percorso – finanziato dalla Regione Emilia Romagna

nell’ambito del bando a sostegno dei processi partecipativi Anno 2021 – si colloca appunto

all’interno del Welfare dell’Aggancio e interessa gli ambiti di attività “Giovani”, “Welfare di

comunità” e “Cittadinanza attiva”.

Nei primi mesi di attività la radio sarà ospitata nello stabile comunale di Corso Mazzini 37,

nell’ex Ufficio Cultura. La sede definitiva, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, sarà

nell’ex Conad di Pinarella.

Per quanto riguarda i programmi della radio, saranno vari e numerosi e, tra le altre cose

prevedono musica, narrazioni sui cittadini cervesi, programmi rivolti ai giovani, cronache sui

fatti locali, programmi dedicati ai bambini e altri per scoprire e raccontare la città e la sua

comunità.

Il percorso si è sviluppato da febbraio a luglio e si è concluso con la redazione del

Documento di proposta partecipata, approvato dalla Giunta. Nei primi mesi sono state

elaborate le strategie del processo, sono stati individuati i gruppi e le realtà da coinvolgere, è

stato attivato un percorso formativo con la Scuola Holden e sono state messe in atto azioni di

comunicazione anche tramite web e social. Il Tavolo di Negoziazione si è poi incontrato 8

volte e contemporaneamente sono stati realizzati focus group, un world cafè organizzato in

piazza Garibaldi, interviste alla cittadinanza. Il nome della radio è stato scelto attraverso un

sondaggio on line al quale hanno partecipato 451 persone.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “La radio web è uno strumento di espressione

e di partecipazione dei cittadini, soprattutto della fascia giovanile. I protagonisti attivi di

questa esperienza saranno infatti i cittadini stessi, che potranno dare il loro contributo alla

programmazione e alla realizzazione dei contenuti radiofonici. Ora promuoveremo la

costituzione di un’associazione che raggruppi i giovani che hanno partecipato al percorso e

tutti coloro che sono interessati a partecipare all’esperienza e a dare il loro contributo.

Inoltre, stiamo organizzando un evento di inaugurazione che, entro l’anno, darà il via alla

messa in onda”.

Cervia, 21 settembre 2021

