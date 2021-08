(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 “Cervia Città Giardino”

OMAGGIO A DANTE

SPAZIO A BAMBINI, SCUOLE E GIOVANI STUDENTI

Due appuntamenti dedicati ai più piccoli

Allestita in viale Roma, dall’IC3, l’aiuola dedicata alla terzina dantesca in

cui viene nominata la città di Cervia – Canto XXVII Inferno (40-42)

In occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del Sommo

Poeta organizzate dal Comune di Ravenna “Cervia Città Giardino” ha avviato una ricca

programmazione di eventi per avvicinare e approfondire la figura del Poeta, unico e irripetibile,

insieme alla sua immensa Divina Commedia che arricchiranno pomeriggi e serate nei mesi di

agosto e settembre.

Prossimi appuntamenti dedicati ai più piccoli organizzati in collaborazione con la Cooperativa

Atlantide:

Giovedì 19 agosto “Dant-ARTE” Laboratori di land art per bambini ispirati alla Divina Commedia.

Ritrovo alle ore 17.30 presso la Pineta di Pinarella entrata da Via De Amicis.

Venerdì 20 agosto “Dant-ARTE” Laboratori di land art per bambini ispirati alla Divina Commedia

al Parco dei Diritti Naturali dei Bambini e delle Bambine.

Ritrovo alle ore 17.30 presso in viale Italia ang. via Salentino/Pineta Pinarella-Tagliata

Due appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi per sensibilizzarli alla cultura

ambientale e per ricordare anche a loro l’importante ricorrenza del settecentesimo

anniversario della morte del padre della nostra lingua italiana.

Del resto l’evento di Cervia Città Giardino ha sempre prestato attenzione ai giovani con

diverse iniziative e quest’anno in particolare ha visto protagonisti tanti bambini e ragazzi

delle scuole di Cervia. Infatti utilizzando i legni recuperati dalla spiaggia e da loro decorati,

l’artista di land art Oscar Dominguez ha creato una scultura, assemblando tutto il materiale

raccolto.

E’ stato un progetto altamente partecipato, dove ogni giovane artista ora può vedere il

proprio legno decorato e nello stesso tempo quello che si riesce a costruire tutti insieme:

uniti si vince sempre, tanti granelli di sabbia formano la spiaggia, tanti legnetti formano una

scultura. Hanno partecipato al progetto la Scuola Infanzia “Gianni Rodari” IC Cervia 3 e

la Scuola Secondaria di 1° grado IC Cervia 3.

IN FOTO: da sinistra il Dirigente Scolastico IC Cervia 3 Paolo Taroni, l’Assessore alla Scuola

Cesare Zavatta e la Delegata al Verde del Comune di Cervia Patrizia Petrucci.

Per incontri è necessario il Green Pass.

Cervia, 18 agosto 2021

Comunicato stampa a cura di Cervia città giardino

