(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Cervia amica dell’allattamento

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso i Servizi alla Comunità

e il Servizio SeiDonna, nell’intento di proseguire l’impegno preso aderendo alla “Settimana

mondiale per l’allattamento materno”, intende ampliare gli spazi dove le mamme possono

sostare per allattare e accudire il proprio bambino.

Nei locali della nostra Amministrazione alcuni luoghi sono già attrezzati per accogliere le

donne che abbiano queste necessità: Residenza Municipale, Biblioteca Comunale, Spazio

Culturale Scambiamenti, Centro SeiDonna/Informagiovani, Sala Malva Nord.

In tale ottica il Comune di Cervia invita le attività commerciali cervesi rivolte alla prima

infanzia ad aderire all’iniziativa.

A chi darà la propria disponibilità verrà erogato un contributo di 100 €, fino ad esaurimento

del budget, per la predisposizione di un angolo dedicato alle esigenze di cura dei neonati e

verrà fornito un adesivo con il logo “Cervia amica dell’allattamento”, da apporre sulla porta di

ingresso della propria attività in modo che sia visibile dall’esterno.

La partecipazione al progetto sarà preceduta da un colloquio con gli operatori dei Servizi alla

Comunità.

Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare una mail a

nell’avviso pubblico, l’indirizzo e il recapito telefonico di un referente.

I termini per presentare la propria candidatura scadranno il 29 aprile 2022.

In proposito, l’Assessora Michela Brunelli dichiara: “In questo tempo così complesso e di

incertezze sul futuro dove le norme di sicurezza ci impongono un distanziamento, con questa

iniziativa, vogliamo promuovere la diffusione della cultura sul latte materno, che è il simbolo

per eccellenza del contatto. Il diritto alla relazione è un diritto sia della madre, sia del

bambino e, come tale, va tutelato e protetto, come il diritto alla vicinanza, che si realizza

proprio nell’allattamento materno. Tale pratica è anche un’azione sostenibile, risponde al

principio di tutela ambientale e dei diritti collettivi, in particolare delle madri lavoratrici.

Rappresenta la connessione profonda tra natura ed essere umano: avere cura delle madri

significa aver cura anche del nostro pianeta”.

Per maggiori informazioni:

Cervia, 28 febbraio 2022

www.comunecervia.it