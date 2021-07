(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 []CERAMICA OFF PROSEGUE CON LA PREFORMANCE SOGNO 4: ALBA LUNARE dell’artista REVERIE

Appuntamento per venerdì 16 luglio alle ore 22.00 presso la Fornace del Museo

Venerdì 16 luglio un altro appuntamento da non perdere del ricco calendario di Ceramica OFF; sarà infatti ospite a Montelupo l’artista Reverie con il suo spettacolo “Sogno 4: alba lunare”.

[]In occasione di Ceramica Off, Reverie ha immaginato per Montelupo (città alla quale è profondamente legata per la sua produzione di “oggetti da sogno”) una performance site specific, come ci racconta la stessa artista nella descrizione riportata di seguito.

[][][]

Ispirata dalla visione notturna di un cielo stellato sotto il tetto aperto della geografia quotidiana di Montelupo e da un incubo avuto durante i giorni di produzione di nuove opere trascorsi in Toscana, l’artista ha deciso di dedicare una nuova immagine-azione onirica proprio alla città in cui questo suo universo prende vita.

“Sogno 4: alba lunare” nasce come un incubo che si tramuta in un collettivo momento di rinascita.

Per esorcizzare questo tempo Reverie, contemporanea Selene, ha progettato una performance in cui da un’iniziale distruzione di una luna fatta di terra cruda si procede verso la sua ricostruzione.

Sotto il titolo di “Sogni” si identificano le performance dell’attuale ciclo produttivo di Reverie: progetti che vengono realizzati non soltanto per il singolo ma che idealmente rappresentano tutti senza distinzioni o limiti geografici.

Anche e soprattutto in questa occasione non si tratterà semplicemente di un’“unione” di singole azioni ma di una tangibile promessa per la comunità e, a seguito della performance, l’artista realizzerà un’opera di sintesi che racchiuderà la visione della collettività coinvolta.

Reverie | BIOGRAFIA

Reverie è un’artista toscana che vive e lavora a Milano. Nei suoi progetti elabora performance per studiare le reazioni del pubblico, curando ogni singolo aspetto, dalla costruzione alla progettazione non solo di oggetti e opere ma anche di suoni e interazioni e finalizzando ogni lavoro alla creazione di opere di sintesi. Attualmente sta dedicando la sua attenzione al tema del sogno. Recentemente, il suo “librosogni”, edito da Skira con testo introduttivo di Raffaella Perna, è stato presentato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea a Roma. Tra le sue performance più recenti: Sogno 3: La camera degli specchi, Triennale Milano Teatro; Sogno 2: The Sleeping Muse, Milano, Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame; Sogno 1: Archetipo del sé, Roma, Fondazione VOLUME!; Futura Poesia, Londra, Estorick Collection of Modern Italian Art.

16 luglio 2021, ore 22.00 | Fornace del Museo (ingresso da via Giro delle Mura)

L’ingresso sarà libero e ad accogliervi una lettera dell’artista scritta appositamente per ogni spettatore.

Info e prenotazioni

Museo della Ceramica

Tanti saluti

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto

🔊 Listen to this