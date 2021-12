(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Cambiamenti messi in atto al fine di garantire ai flussi turistici e ai residenti una città praticabile, godibile e fruibile

Centro storico: le modifiche a circolazione e sosta per i prossimi giorni

Le variazioni saranno in vigore a partire da questo fine settimana e per tutte le giornate di festa tra Natale e Capodanno

GUBBIO (17/12/2021) – Al fine di garantire ai flussi turistici previsti nei prossimi giorni una città praticabile, godibile e fruibile, certamente compatibilmente con le necessità dei residenti e delle attività economiche e commerciali, sono previsti una serie di cambiamenti relativamente alla circolazione e alla sosta in alcune zone della città.

Ecco nel dettaglio le modifiche previste in occasione del prossimo fine settimana e dei giorni di festività:

SABATO 18 DICEMBRE

Chiusura Varco Porta Castello dalle 11:00 alle 06:00

Chiusura Varco e transenna di Via Cavour dalle 11:00 alle 06:00

Divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi da via Armanni a Via della Repubblica dalle 18.00 alle 06.00

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via XX Settembre (primo tratto), Via Gattapone dalle 10:00 alle 20.00

DOMENICA 19 DICEMBRE

Chiusura di tutti i varchi dalle 11:00 alle 06:00

Chiusura transenna Via Cavour dalle 11:00 alle 06:00

Divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi da via Armanni a via della Repubblica dalle 11.00 alle 06.00

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via XX Settembre (primo tratto), via Gattapone dalle 10:00 alle 20.00

NATALE e SANTO STEFANO

Chiusura di tutti i varchi dalle 11:00 alle 06:00

Chiusura transenna via Cavour dalle 11:00 alle 06:00

Divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi da via Armanni a Via della Repubblica dalle 11.00 alle 06.00

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via XX Settembre (primo tratto), via Gattapone dalle 10:00 alle 20.00

DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022

Chiusura varco Porta Castello dalle 11:00 alle 06:00 (TUTTI I GIORNI)

Chiusura varco e transenna di via Cavour dalle 11:00 alle 06:00 (TUTTI I GIORNI)

Divieto di transito e sosta in Corso Garibaldi da Via Armanni a Via della Repubblica dalle 11:00 alle 06:00 (PREFESTIVI E FESTIVI, ovvero 31 dicembre e 1,2,5,6,8,9 gennaio)

Divieto di sosta in Via dei Consoli, Via XX Settembre (primo tratto), Via Gattapone dalle 10:00 alle 20.00 (PREFESTIVI E FESTIVI ovvero 31 dicembre e 1,2,5,6,8,9 gennaio)

Chiusura ZTL perimetrale (Porta Romana, Porta Vittoria, Via Reposati) prefestivi dalle 16:00 alle 06:00, festivi dalle 11:00 alle 06:00

