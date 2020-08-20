COMUNICATO STAMPA CC BOLOGNA 20.08.20

(AGENPARL) – gio 20 agosto 2020 IERI, NELLA MATTINATA, A MEDICINA I MILITARI DELLA TENENZA HANNO DEFERITO IN S.L.: • M. N. P., NATO IN ROMANIA, CLASSE 1993, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO DOMICILIATO A FERRARA, NULLAFACENTE, CON PRECEDENTI DI POLIZIA; E F. D., NATA IN ROMANIA CLASSE 1993, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO DOMICILIATO A FERRARA, NULLAFACENTE, CON PRECEDENTI DI POLIZIA. I DUE STRANIERI, ALLE ORE 10:00 DI IERI, ERANO STATI NOTATI DAI MILITARI USCIRE DAL CENTRO COMMERCIALE “MEDICÌ” E, A SEGUITO DI CONTROLLO E SUCCESSIVA PERQUISIZIONE PERSONALE E VEICOLARE SVOLTA D’INIZIATIVA SULLA LORO AUTOVETTURA, VENIVANO TROVATI IN POSSESSO DI 17 CONFEZIONI DI SPAZZOLINI ELETTRICI DEL VALORE DI EURO 190,00, CHE ERANO STATI ASPORTATI POCO PRIMA DAL NEGOZIO “COOP RENO”, SITO ALL’INTERNO DI QUEL CENTRO COMMERCIALE. VENIVA ALTRESI’ ACCERTATO CHE IL P. RISULTAVA PRIVO DELLA PATENTE DI GUIDA, IN QUANTO REVOCATAGLI DALLE AUTORITA’ RUMENE, PER CUI SI PROVVEDEVA A SOTTOPORRE A FERMO AMMINISTRATIVO IL VEICOLO.
LO SCORSO 2 LUGLIO 2020, A MEDICINA IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI UNA DITTA CHIMICA AVEVA PRESENTATO UNA DENUNCIA CONTRO IGNOTI PER TRUFFA, POICHÉ ALCUNI IGNOTI, SOSTITUENDOSI A VARI RESPONSABILI DELL’AZIENDA ATTRAVERSO UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA FASULLA APPOSITAMENTE CREATA, ERANO RIUSCITI A RAGGIRARE UN’ AZIENDA CINESE, FACENDOSI DESTINARE TRE DISTINTI VERSAMENTI PER UN VALORE DI € 171.906,00 COMPLESSIVI. IERI, I MILITARI DELLA TENENZA DI MEDICINA, AL TERMINE DEGLI ACCERTAMENTI, HANNO INDIVIDUATO GLI AUTORI DELLA TRUFFA: • L. T., NATO IN FRANCIA CLASSE 1988, IVI RESIDENTE, INCENSURATO. • V. N., NATA A RIVOLI CLASSE 1983, RESIDENTE A TORINO, IMPRENDITRICE, INCENSURATA; • K. K. F., NATO IN REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO CLASSE 1984, RESIDENTE IN FRANCIA, DI FATTO DOMICILIATO A TORINO, LIBERO PROFESSIONISTA, PREGIUDICATO, CITTADINO ITALIANO.