(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 segnaliamo, con piacere, che sabato 23 ottobre 2021, a partire dalle ore 9:30 si svolgerà l’open day della Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino, secondo il seguente programma:

L’Open Day di quest’anno sarà dedicato, nell’VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021), al sommo poeta, con due spettacoli-animazioni, rivolti rispettivamente a bambini (Mostruoso Dante) ed adulti (Amor mi mosse).

A complemento della giornata, lo spettacolo “A spasso con Rodari”, vuole rappresentare un omaggio al noto scrittore per l’infanzia (Gianni Rodari), nel giorno del suo compleanno.

Mostruoso Dante (ore 10:30)

Cronaca di un viaggio infernale di e con Franca Nicoletta Villa

Prepara la valigia perché il viaggio sta per cominciare!

Niente paura, basterà sapersi ben comportare.

Potremo incontrare mille mostri e, come in ogni avventura,

non temeremo qualche bruciatura.

Quel che conta sarà essere prudenti, rispettosi e curiosi,

perché non siamo piccoli mocciosi.

Perché ogni viaggio, ogni partenza per una destinazione sconosciuta,

anche se attraverso l’inferno, di certo aiuta

a migliorarci, a conoscere, a diventare grandi.

E se tu domandi

a che ora si parte,

io ti rispondo che viaggiare è un’arte.

Non perder tempo a raccontar novelle,

abbiamo fretta di riveder le stelle

Mostruoso Dante nasce per raccontare al pubblico bambino (6 – 10 anni) il personaggio di Dante Alighieri, il suo viaggio all’Inferno e soprattutto l’incontro con le presenze mostruose.

Franca Nicoletta Villa:



[Franca Villa]

Franca Nicoletta Villa lavora dal 1989 al 2020 con la Cooperativa Teatrale La Baracca di Monza nel mondo del teatro ragazzi. E’ animatrice teatrale e promotrice culturale, attrice, ideatrice e artigiana di piccole scenografie, pupazzi e materiali di scena, nonché organizzatrice di rassegne teatrali per le scuole di ogni ordine e grado e per il pubblico di bambini e genitori.

A spasso con Rodari: storie per giocare ad inventare storie – Teatro del Sole (ore 15:30)

Uno strano personaggio, al pubblico rodariano noto come professor Grammaticus, già inventore della macchina ammazza-errori, presenterà al mondo intero la sua nuova invenzione: un robot capace di memorizzare, selezionare, leggere, correggere e consigliare centinaia di libri. E quali libri consigliare se non quelli di Gianni Rodari?

Le sue storie sono lievi e scorrevoli, poesie veloci e divertenti: raccontano con occhi sempre nuovi le cose di tutti i giorni. Divertendo i bambini, le storie del “maestro” Rodari insegnano loro a giocare e padroneggiare il linguaggio, svelano la magia della parola che apre a possibilità e significati molteplici. Hanno spesso come protagonisti gli ultimi e i più sfortunati, invitano alla tolleranza, al rispetto e alla pace.

Recitate, lette e cantate dal professore e dal suo aiutante robot, che non sempre funziona alla perfezione, queste storie rivelano che gli errori “non stanno nelle parole”, ma nelle cose: bisogna correggere i dettati, ma bisogna soprattutto correggere il mondo.

Che faccia allora irruzione l’immaginazione, che si usi una grammatica della fantasia, capace di liberare la parola e acchiappare l’errore, dandogli la possibilità di aprire finestre su nuovi mondi e nuove narrazioni.

Teatro del Sole

Il Teatro del Sole, fondato nel 1971 da Carlo Formigoni al ritorno dalla Germania dove aveva lavorato con il Berliner Ensemble di Bertold Brecht, è una delle compagnie storiche del Teatro Ragazzi Italiano ed Europeo.

https://www.teatrodelsole.org/site/TEATRO-DEL-SOLE

“Amor mi mosse”, viaggio attraverso l’Inferno della Divina Commedia – Teatro dei Passi (ore 17:30)

La Commedia di Dante come non l’avete mai ascoltata: proposta attraverso un linguaggio tipico del teatro di narrazione comprensibile a tutti, adulti e ragazzi.

Teatro dei Passi – Guido Tonetti

http://www.guidotonetti.it/

Guido Tonetti ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano quando era diretta da Giorgio Streheler. Grazie a questa esperienza, ha fondato e diretto per otto anni ad Arona una Scuola d’Arte Drammatica e corsi di drammatizzazione per bambini e ragazzi, con la collaborazione e l’appoggio di alcuni docenti dell’Accademia del Piccolo Teatro.

Con la compagnia “Teatro dei Passi”, da lui fondata e di cui è ancora direttore artistico, ha curato la messinscena di numerosi spettacoli di teatro classico e contemporaneo nonché il musical su Freddie Mercury da lui scritto.

Nell’anno 2011 ha inizio il sodalizio artistico con la sua allieva Eleonora Pizzoccheri, attrice dotata di una presenza scenica quasi magnetica, bellissima voce e notevoli qualità interpretative, sodalizio ancora in atto.

