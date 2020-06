COMUNICATO STAMPA CARTAGINESE (LEGA): ORDINANZA NOTTURNA PER RIAPERTURA DELLE SALE GIOCHI. IMPRENDITORI TENUTI A BAGNO FINO ALL’ULTIMO. ECCO L’ULTIMA BEFFA DI ZINGARETTI

(AGENPARL) – sab 20 giugno 2020 Cartaginese (Lega): ordinanza notturna per riapertura delle sale giochi. Imprenditori tenuti a bagno fino all’ultimo. Ecco l’ultima beffa di Zingaretti

“Alla fine l’apertura è arrivata ma in tarda serata lasciando gli imprenditori fino all’ultimo con il fiato sospeso. Il Presidente Zingaretti ha firmato per dare il via libera alle sale da gioco in calcio d’angolo, lasciando per ore senza risposte certe un settore che è già allo stremo, come denunciato in questi giorni dalle associazioni di categoria che hanno manifestato la loro preoccupazione in più di una circostanza. La Lega aveva anche presentato una mozione proprio per ricordare al governo regionale che la decisione di lasciare chiuse questo tipo di attività favorisce di fatto il proliferare di quelle malavitose che operano in parallelo e senza alcun controllo. Come al solito questa amministrazione non si è smentita e ha dimostrato per l’ennesima volta la totale incapacità di gestire il territorio. I cittadini quando si tornerà alle urne lo ricorderanno”, dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese.

