(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 ROMA – MUNICIPIO VI : “IL PARTITO DEMOCRATICO DEL VI MUNICIPIO GETTA LA MASCHERA E SI RIVELA IL CANE DA GUARDIA DEL CAMPIDOGLIO”

Roma, 14 Maggio. “Il Partito Democratico del VI Municipio finalmente si scopre e fa capire chi sono: i cani da guardia del Campidoglio.

L’ultimo comunicato (post) è, a dir poco esilarante. Si accusa la maggioranza di mancata conoscenza della macchina amministrativa quando loro sono stati gli unici a Roma a non arrivare nemmeno al ballottaggio perché i cittadini gli hanno preferito anche il Movimento 5 stelle!

Quello che non capiamo è questo è spero ci diano una chiara indicazione in qualsiasi luogo loro vogliano:

Siete favorevoli o no al centro di servizi e centro di raccolta in Via Ripatransone a Corcolle?

Attendiamo una risposta chiara e limpida come quella che la nostra maggioranza ha dato durante l’ultimo consiglio straordinario. Noi siamo e lo saremo sempre, dalla parte del nostro territorio a differenza vostra.”

Lo dichiarano in una nota:

Emanuele Licopodio

Capogruppo Lega Salvini Premier

Municipio Roma VI

Marco Guercioni

Capogruppo Fratelli d’Italia

Municipio Roma VI.

Massimiliano Terrinoni

Capogruppo Forza Italia Municipio Roma VI.

Gabriele Manzo

Capogruppo Lista civica Le Torri.

