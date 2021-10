(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 CAOS SCHEDE ELETTORALI – CAUDO, CALISTE: “SI GARANTISCA DIRITTO DI VOTO A TUTTI E TUTTE”

Roma, 2 febbraio 2021 – “In queste ore, stanno arrivando molte segnalazioni da parte di persone che lamentano difficoltà nell’avere accesso alla tessera elettorale. Si tratta per lo più di cittadini e cittadine che hanno effettuato il cambio di residenza negli ultimi mesi. Sono migliaia le persone che, a pochissime ore dal voto per le comunali, si trovano in queste condizioni. È necessario che la sindaca Virginia Raggi prenda tutte le misure del caso, attivando una task force nei municipi, allo scopo di garantire un diritto, fondamentale e costituzionalmente garantito. Quello che sta accadendo non succede neppure nei paesi del terzo mondo. Migliaia di persone hanno fatto richiesta di cambi di residenza e oggi,per poter esercitare il loro diritto di voto sono costrette a recarsi al municipio di appartenenza, affinché questi trasmettano una mail all’ufficio elettorale di via Petroselli che rilascia la tessera elettorale. Tutto questo accade perché al Comune non interagiscono i programmi dell’anagrafico e dell’elettorale, e non è un problema di oggi: sta succedendo anche a coloro che hanno la pratica conclusa dal 2020. Diamo a tutti la possibilità di garantire a tutti e tutte il diritto di voto”. Così in una nota congiunta Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio e capolista per “Roma Futura” e Mauro Caliste, candidato alla presidenza del Municipio V per il centrosinistra.

