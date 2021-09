(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 RICEVUTO IN MUNICIPIO CAMPIONE PESI SUPERPIUMA DI BOXE

Nel pomeriggio il Sindaco Maurizio Rasero e la Giunta Comunale di Asti hanno ricevuto in Municipio il nuovo campione italiano di pesi superpiuma di boxe Hassan Nourdine, El Tiburon.

Durante la visita, che è stata l’occasione per complimentarsi per il prestigioso traguardo raggiunto e per le emozioni regalate a tutti gli appassionati di boxe, il primo cittadino ha consegnato al pugile astigiano il sigillo della Città di Asti a riconoscimento dell’attività sportiva svolta con sacrificio e dedizione.

Erano inoltre presenti la dirigenza ed alcuni atleti della Skull Boxe Canavesana, tra cui il campione italiano di pesi medi di boxe Etinosa Oliha El Chapo, che hanno sostenuto El Tiburon in questa avventura triestina.

Il Sindaco Rasero e l’Assessore allo Sport Bovino hanno ringraziato il pugile ed il suo staff per le grandi vittorie che continuano a regalare alla città ed hanno augurato a tutti loro di raggiungere sempre e più importanti successi.

Nella foto: il campione insieme alla Giunta ed agli accompagnatori

Asti, 21 settembre 2021

