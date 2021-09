(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Comuni di

Laboratorio Territoriale Tigullio Casarza Ligure

c/o Palazzo Fascie – Corso Colombo, 50 Castiglione

Chiavarese

16039 Sestri Levante, GE Lavagna

Leivi

Sestri Levante

Camminando a… Moneglia: domenica 5 settembre

San Saturnino

La “rassegna” di escursioni alla scoperta del territorio e dei borghi delle frazioni di Moneglia a cura del

LabTer Tigullio, Centro di Educazione Ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, voluta dal

Comune di Moneglia nell’ambito delle iniziative di valorizzazione per la Bandiera Blu, si chiude con

l’escursione a San Saturnino. L’iniziativa è organizzata anche questa volta in occasione della festa patronale,

in modo tale da poter raggiungere San Saturnino poco prima della Santa Messa ee permettere a chi voglia di

parteciparvi. Partendo alle ore 8:15 dalla Piazzetta della Pro Loco, davanti al Palazzo Comunale, si potrà

poi raggiungere a piedi, camminando tra olivi e terrazzamenti, l’affascinante borgo e vedere così sia il

frantoio antico recuperato e la chiesa al suo interno, essendo quest’ultima aperta proprio per la festività.

Ancora fino al 7 settembre si rinnova inoltre il tradizionale appuntamento delle visite guidate al centro

storico di Moneglia, finanziate dal Comune e condotte dalle guide turistiche abilitate del LabTer Tigullio e di

Mediaterraneo Servizi, ente gestore del LabTer, ogni martedì sera alle ore 21:00. L’ultima visita guidata si

svolgerà poi sabato 25 settembre alle ore 15:30 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Ogni iniziativa è gratuita e dedicata alla conoscenza del territorio e all’ambiente e rivolta sia ad adulti in

generale sia a famiglie con bambini di ogni età, residenti ed ospiti di Moneglia. Per le escursioni sono

necessari scarponi o pedule o scarpe con la suola scolpita e scorta d’acqua.

Secondo le linee guida indicate nella normativa sul Covid-19 per partecipare a queste iniziative occorre

