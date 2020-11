COMUNICATO STAMPA CALENDARIO

(AGENPARL) – lun 16 novembre 2020 del 14 novembre 2020

Agenda dell’Arma 2021

L’Agenda dell’Arma dei Carabinieri compie il suo 42° compleanno (risale

infatti al 1979 la prima edizione).

All’interno il “diario” è su base settimanale, con possibilità di rinvio a

un’ampia parte destinata alle note.

Le informazioni sui Comandi dei Carabinieri e sui reclutamenti sono rese

fruibili attraverso codici QR, leggibili con smartphone e tablet che rimandano alle

pagine del sito www.carabinieri.it e dei social network istituzionali.

Altri codici QR consentono l’accesso a varie notizie sull’Arma, sulla sua storia

e sui periodici “Il Carabiniere” e la “Rassegna dell’Arma”, #Natura e il “Notiziario

Storico”.

Vi è poi l’ampia rubrica sulle date importanti che ripercorre la storia

dell’Istituzione.

L’inserto monografico quest’anno è dedicato al tema “Pinocchio e i Carabinieri”.

La scelta culturale celebra l’opera di Collodi proprio nella declinazione di questo importante

legame, ricordandone la ripercussione in tutte le arti.

Un viaggio arricchito dai preziosi inserti curati dalla Prof.sa Marina D’Amato, dallo storico

d’arte Claudio Strinati, dal regista Matteo Garrone e dal Presidente della Fondazione Collodi

Pier Francesco Bernacchi.

La presenza integerrima dei Carabinieri, imponente e austera, che suscita rispetto,

rappresenta, fin dalle prime pagine della storia, la vicinanza e la prossimità in grado di

restituire bonariamente a Geppetto il primo burattino scappato via, per arrivare poi a

raffigurare emblematicamente la giustizia stessa e il rispetto delle regole.

L’agenda 2021 concede un nostalgico tuffo a ritroso nell’infanzia, ma con la responsabilità

di esser diventati grandi, tale da permettere la lettura dell’opera con occhi diversi e percepirne

quelle sfumature che spesso la giovane età impedisce di cogliere.

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

V Reparto – SM – Ufficio Cerimoniale

Presentazione Calendario Storico 2021

Note di linguaggio: concetti chiave relativi agli abbinamenti Storie di servizio/Terzine

Nella copertina viene posta in risalto, oltre

all’iconografia classica dell’Arma,

l’immagine di una farfalla. La presenza

dell’insetto rimanda a un passo del

Purgatorio in cui Dante, alla vista dei

superbi, rammenta ai vivi che il nostro Purgatorio Canto X

corpo racchiude l’anima, come il verme O superbi cristian, miseri lassi,

1^ PAGINA divenuto crisalide contiene la farfalla; che, de la vista de la mente infermi,

DI quando il bozzolo si schiuderà, cioè fidanza avete ne’ retrosi passi;

COPERTINA quando giungerà la morte e l’anima si non v’accorgete voi che noi siam vermi

libererà, l’angelica farfalla, davanti a Dio, nati a formar l’angelica farfalla,

non dovrà recare i segni della passata che vola a la giustizia sanza schermi?

esistenza di insetto.

Si tratta di un monito a non peccare,

perché il destino ultimo dell’uomo è

quello di salvare l’anima per la vita eterna

in Paradiso.

2^ PAGINA DI COPERTINA: IMMAGINE “NEI SECOLI FEDELE”

INTRODUZIONE DEL SIG. COMANDANTE GENERALE

Il Carabiniere, svolgendo il suo servizio

nel corso dell’attuale emergenza sanitaria, Purgatorio Canto XXII

illumina il cammino del cittadino, smarrito Facesti come quei che va di notte,

GENNAIO

nella solitudine più nera, come colui che che porta il lume dietro e sé non giova,

porta dietro di sé un lume per favorire ma dopo sé fa le persone dotte

chi lo segue e non sé stesso.

Il nostro protagonista si presenta al lettore,

al quale narrerà le proprie vicende di

servizio che iniziano proprio con il suo Inferno Canto I

giuramento di fedeltà alla Repubblica. Tant’è amara che poco è più morte;

FEBBRAIO

Come il Sommo Poeta nella sua “selva ma per trattar del ben ch’io vi trovai,

oscura”, egli camminerà per tutta la vita dirò de l’altre cose ch’io v’ho scorte.

avendo accanto la morte, pur consapevole

dell’esistenza di una “via di scampo”.

Il M.llo Alighieri ricorda la morte del suo

amico e collega M.llo Oreste Leonardi,

barbaramente ucciso nel corso del

rapimento di Aldo Moro. L’evento scosse

parecchio la collettività, così come fece la Inferno Canto X

strage di Montaperti del 1260. Il sangue Ond’io a lui: « Lo strazio e ’l grande scempio

MARZO

versato all’epoca tinse tanto di rosso il che fece l’Arbia colorata in rosso,

fiume Arbia al punto da stimolare tali orazion fa far nel nostro tempio ».

profonde riflessioni nella comunità

fiorentina, e indurre il desiderio del

superamento delle divisioni, nell’idea

superiore dell’amor di Patria.

L’operazione di servizio condotta nei

confronti degli adulteratori di vino Inferno Canto XXI

richiama all’attenzione del M.llo Alighieri …« O Malebranche,

quel demone nero che, lasciato cadere ecco un de li anzian di santa Zita!

APRILE

nella pece un barattiere (uomo corrotto) lo Mettetel sotto, ch’i’ torno per anche

affida ai diavoli “Malebranche”, poiché a quella terra, ch’i’ ho ben fornita:

deve andare a prendere altri come lui, di ogn’uom v’è barattier,…»

cui il mondo è pieno.

Nel corso dell’esperienza in un reparto del

Comando Tutela Patrimonio Culturale, il

Inferno Canto XXVI

M.llo Alighieri arresta un giovane resosi

«…E dentro da la lor fiamma si geme

responsabile del furto di un’opera di

l’agguato del caval che fe’ la porta

Giusto de’ Menabuoi, ai danni di un

MAGGIO onde uscì de’ Romani il gentil seme.

museo. L’occasione rammenta al militare

Piangevisi entro l’arte per che, morta,

gli ingegni ingannatori di Ulisse e Deidamìa ancor si duol d’Achille,

Diomede, le cui anime furono costrette a e del Palladio pena vi si porta ».

bruciare in un’unica fiammella, poiché

responsabili del furto del Palladio.

Il M.llo Alighieri, in occasione della sua

premiazione durante la Festa dell’Arma

quale migliore Comandante di Stazione

d’Italia, si emoziona e rivive i momenti

Paradiso Canto XVII

più significativi della sua carriera. In

Questo tuo grido farà come vento,

GIUGNO particolare, il grido del suo giuramento:

che le più alte cime più percuote;

un vento potente, fonte di onore, come il

e ciò non fa d’onor poco argomento.

grido di Dante che, consigliato dal

Cacciaguida, compie la propria missione

poetica, rivelando tutto ciò che ha visto nel

suo viaggio ultraterreno.

Il poeta Sordello da Goito non parlava con

i passanti, sebbene lasciasse che si

avvicinassero a lui, ma si limitava a Purgatorio Canto VI

muovere gli occhi come fa un leone in a guisa di leon quando si posa

riposo, da cui scaturiscono dignità altera e

sovrana pacatezza.

Dante e Virgilio entrano nel silenzioso e

oscuro bosco dove le anime dei suicidi

sono tramutate in arbusti contorti e senza

Inferno Canto XIII

frutti. Da uno di essi, appena Dante avrà

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti

spezzato un ramo, uscirà la voce di Pier

delle Vigne, protonotaro e logoteta

dell’imperatore Federico II di Svevia.

PAGINONE La serpe che si insinua nelle tentazioni,

CENTRALE luoghi disarmati delle virtù e delle grazie

di Dio, lo fa volgendo la testa di quando

Purgatorio Canto VIII

versetti in quando e leccandosi il dorso. Essa sarà

volgendo ad ora ad or la testa, e ’l dosso

meramente messa in fuga da due angeli che calano in

descrittivi basso e fendono l’aria con le ali verdi, per

poi tornare là da dove erano giunti.

Una piccola scintilla può dar luogo a un

vasto incendio. Dante invoca l’aiuto di

Apollo per portare a termine la

descrizione di quanto ha visto nelle Paradiso Canto I

meraviglie celesti, augurandosi che altri, Poca favilla gran fiamma seconda

dopo di lui e con maggior valore,

pregheranno per invocare l’aiuto della

divinità.

Così Dante definiva l’Italia, a partire da

quell’unico e dolcissimo suono Inferno Canto XXXIII

dell’affermazione che diventa identità e Del bel paese là dove ’l sì suona

appartenenza, quella italiana.

L’odioso reato della truffa ai danni degli

anziani da parte di delinquenti travestiti da

Inferno Canto XXX

dipendenti delle aziende distributrici di

Questa a peccar con esso così venne,

LUGLIO energia, richiama al M.llo Alighieri Mirra,

falsificando sé in altrui forma,

personaggio dell’antichità classica che

come l’altro, che là sen va, sostenne

commise gravi peccati mutando la sua

forma.

Ricordando il proprio intervento in occasione

dello sbarco di albanesi, occorso a Bari

nell’agosto del 1991, il M.llo Alighieri pensa a

una terzina di grande intensità, in cui viene

descritta l’angoscia di ogni esule, costretto a Paradiso Canto XVII

lasciare la propria patria e le cose più care, Tu proverai sì come sa di sale

AGOSTO

per andare a cercar fortuna in luoghi lo pane altrui, e come è duro calle

sconosciuti. Anche Dante dovette lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.

abbandonare ogni cosa più amata provando

com’è doloroso accettare il pane altrui e

com’è gravoso mettersi al servizio di vari

signori.

Indagare per la triste vicenda che vide una

giovane donna della provincia tarantina

barbaramente uccisa dalla propria cugina, sol

Purgatorio Canto XIII

perché più bella, richiamò al M.llo Alighieri

Savia non fui, avvegna che Sapia

SETTEMBRE la nobildonna Sapìa Salvani di Siena, la

fossi chiamata, e fui de li altrui danni

quale, accecata dall’invidia nei confronti di

più lieta assai che di ventura mia.

suo nipote Provenzano, famoso condottiero,

desiderò la sconfitta della sua città e se ne

rallegrò.

Nella terzina, Beatrice spiega a Dante il suo

elevarsi verso il Paradiso, talmente veloce

che nessuna folgore, cadendo dalla sfera del

fuoco in basso, fu tanto rapida quanto lui

Paradiso Canto I

che ora torna al luogo che gli è proprio (il

«…Tu non se’ in terra, sì come tu credi;

Paradiso). Questo concetto richiama

ma folgore, fuggendo il proprio sito,

l’elevazione del M.llo Alighieri, il quale, per

non corse come tu ch’ad esso riedi».

osservare “da una luce diversa” le devastazioni

provocate dalla tempesta Vaia, si stacca dalla

terra per raggiungere rapidamente il cielo, a

OTTOBRE

bordo di un elicottero.

Il M.llo Alighieri ricorda il sollievo negli

occhi dei suoi colleghi forestali che, già

provati dalla vista della natura straziata dalla

Purgatorio Canto I

furibonda tempesta Vaia, ripresero a

a li occhi miei ricominciò diletto,

osservare la primavera mentre restituiva la

tosto ch’io uscii fuor de l’aura morta

vita a milioni di alberelli. Così come gli occhi

che m’avea contristati li occhi e ’l petto.

di Dante provarono sollievo una volta

abbandonata l’aura morta che fino ad allora

li aveva intrististi.

“Gloria nell’alto dei cieli” è la frase che il

M.llo Alighieri udì pronunciare da una

vecchietta quando ritrovò il suo “Santo” tra

le statuette recuperate dopo il terremoto

dell’Irpinia dell’80.

Purgatorio Canto XX

Un urlo simile venne emesso dalle anime

‘ Gloria in excelsis ’, tutti, ‘ Deo ’,

NOVEMBRE degli avari quando il monte del Purgatorio

dicean, per quel ch’ io da’ vicin compresi,

venne scosso da un violento terremoto,

onde intender lo grido si poteo.

placatosi in coincidenza delle preghiere.

Dante riprenderà pensieroso il cammino che

aveva interrotto per la scossa, assillato dal

desiderio di conoscere la ragione di quello

strano fenomeno.

Il M.llo Alighieri, nel corso delle ricerche di Inferno Canto V

una coppia di giovani che aveva fatto perdere Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,

le proprie tracce, rammenta la passione degli prese costui della bella persona

DICEMBRE amanti Paolo e Francesca, talmente potente che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.

da indurli a perseguire la soddisfazione dei Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

loro piaceri contro ogni regola, a rischio mi prese del costui piacer sì forte,

della propria vita. che, come vedi, ancor non m’abbandona.

IMMAGINE “CUORE NERO”

3^ PAGINA DI COPERTINA: IMMAGINE “RICOMPENSE ALL’ARMA DEI CARABINIERI”

Le stelle richiamano la simmetria con cui Dante chiude ogni Cantica.

“e quindi uscimmo a riveder le stelle.” – Inferno Canto XXXIV

“puro e disposto a salire a le stelle.” – Purgatorio Canto XXX

“l’amor che move il sole e l’altre stelle.” – Paradiso Canto XXX

4^ PAGINA

DI Tale rispondenza, non solo di carattere testuale, dimostra che il viaggio del Sommo Poeta

COPERTINA non riguarda esclusivamente l’aldilà, con tutte le sue sfaccettature, ma anche il legame

della dimensione ultraterrena con la vita reale. Una relazione che diventa tangibile

attraverso il viaggio nel cuore di ogni essere umano. Nell’Inferno, quest’ultimo assiste a

tutto il male e a tutta la disperazione dei peccatori, maturando il desiderio di vederla

svanire. Nel Purgatorio si purifica proprio da quel dolore, vedendo nascere in sé un nuovo

desiderio, che va oltre. Infine, nel Paradiso, egli raggiunge Dio, lo guarda e trova sé stesso,

facendo ritorno al presente.

