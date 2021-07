(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

IN INGRESSO IN ITALIA

Arrestato al Brennero un pregiudicato

sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno

Nello scorso fine settimana, personale del Commissariato di P.S. del Brennero, impegnato nel controllo dei passeggeri in ingresso in Italia a bordo dell’EC Monaco-Bologna, si avvedeva del comportamento sospetto di una persona che, alla vista degli Agenti, scendeva dal convoglio.

Ipotizzando che volesse sottrarsi al controllo, gli operatori fermavano l’uomo, R.C. di 41 anni, e lo identificavano compiutamente.

Veniva così accertato che il predetto, pregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un Comune calabrese, si fosse allontanato già da alcuni mesi da quella località.

Pertanto lo stesso veniva tratto in arresto.

Inoltre, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di hashish e cocaina, motivo per il quale gli Agenti provvedevano a segnalarlo per la detenzione per uso personale di stupefacente

Bolzano, 19 luglio 2021

