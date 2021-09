(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 IN OCCASIONE DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME RICEVERANNO LE BORRACCE DEL COMUNE

L’obiettivo è ridurre l’uso della plastica e promuovere il consumo dell’acqua pubblica

Ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere l’acqua pubblica. E’ con questo importante obiettivo che in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico l’amministrazione Menesini in collaborazione con Ascit consegnerà agli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, in totale circa 900, le borracce in acciaio inox del Comune di Capannori.

Un’iniziativa realizzata per il terzo anno consecutivo nell’ambito della strategia ‘Rifiuti Zero’ volta a ridurre la produzione di scarti sul territorio, ma anche l’approvvigionamento alle 14 sorgenti naturali della Via dell’Acqua e ai tre fontanelli pubblici che erogano acqua gratuita e di qualità sul territorio.

Le borracce sono realizzate in acciaio inox 18/10, che è il tipo migliore e più resistente di acciaio inossidabile, ed hanno una doppia camera termica. Hanno una capacità di mezzo litro e possono essere utilizzate sia per l’acqua sia per bevande calde. Riportano la scritta “Acqua di Capannori, sorgente La via dell’acqua” .

“Abbiamo ritenuto importante proseguire con questa iniziativa, perché siamo convinti che sia di grande importanza trasmettere agli studenti delle nostre scuole un preciso messaggio, ossia la necessità di ridurre il consumo di plastica e la produzione di rifiuti e di scegliere di consumare l’acqua pubblica che è buona e di ottima qualità – affermano l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro e l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti-. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che offre la possibilità di approvvigionarsi facilmente di acqua buona e, da questo punto di vista, le nuove generazioni giocano un ruolo fondamentale per costruire un futuro che sia più sostenibile e attento alle buone pratiche ambientali. Auspichiamo quindi che questi contenitori che sono belli e resistenti siano sempre presenti nello zaino degli studenti. Anche usare una borraccia al posto di una bottiglietta di plastica può incidere nel migliorare l’ambiente. La campagna di distribuzione gratuita agli studenti rientra all’interno di una strategia generale che l’amministrazione comunale sta portando avanti per sensibilizzare la cittadinanza a rinunciare all’utilizzo di materiali usa e getta favorendo le pratiche del riutilizzo con particolare riferimento ai contenitori in vetro e in acciaio”.

Capannori, 3 settembre 2021

Lorella Sartini

🔊 Listen to this