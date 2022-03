(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Un bilancio con la città: il Comune e i Consigli di zona promuovono il progetto di

Bilancio Partecipato “B!PART”

Il bilancio comunale: uno strumento all’apparenza distante dalle nostre vite di tutti i giorni e

che tuttavia contribuisce a disegnare il profilo delle nostre città, stabilisce priorità, produce

cambiamenti. Proprio da questo strumento parte il processo “B!Part. Bilancio partecipato

della Città di Cervia” promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i

Consigli di Zona: il Bilancio Partecipato è un importante strumento di democrazia

partecipativa dove la comunità è chiamata a esprimersi attraverso un processo di confronto

strutturato, articolato in attività informative, consultive, propositive – sondaggi, assemblee

itineranti, laboratori di co-progettazione, candidatura di idee e assunzione di preferenze – che

consentiranno a soggetti organizzati e singoli cittadini di dialogare e co-decidere su esigenze,

proposte e priorità, contribuendo così alla redazione del Bilancio comunale di previsione.

Il bilancio partecipato – “invenzione istituzionale” d’oltreoceano (Porto Alegre lo utilizzò per la

prima volta nel 1990) – si è diffuso in Italia, soprattutto in Emilia Romagna, anche grazie al

supporto della Legge Regionale 15/2018 che vi dedicò un’edizione del relativo bando

(contributi ai processi partecipativi): tra i più consolidati Bologna, Anzola dell’Emilia e Vignola,

Santarcangelo di Romagna, Cesena (con l’esperienza di Carta Bianca); da poco si stanno

cimentando anche Novi di Modena, Cattolica e Unione Romagna Faentina, per citarne

alcuni. In molti territori la costruzione del Bilancio partecipato è strettamente collegata alla

diffusione dei regolamenti di Amministrazione condivisa o di cura dei Beni comuni o di

decentramento amministrativo (consigli o consulte di quartiere o di zona ): è così anche per

Cervia che con la sperimentazione del Bilancio partecipato intende dare ancora più vigore a

due importanti strumenti partecipativi già in essere, Regolamento dei Consigli di Zona e

Regolamento di Cittadinanza attiva.

Il Comune di Cervia ha dato avvio al percorso B!Part nel 2021: una “prima fase” dedicata alla

stesura di linee guida per lo sviluppo della sperimentazione che di fatto accompagnerà (nel

2022) la redazione del Bilancio di previsione del 2023. In questa prima fase sono stati

coinvolti amministratori e funzionari dell’Amministrazione e, tramite focus group, i

rappresentanti del mondo economico (associazioni di categoria e sindacati), del mondo

socio-culturale (volontariato e scuola) e i Consigli di zona. Definite le questioni di principio

(“perché” fare un Bilancio “partecipato”) e di metodo (“come” prendere parte alle scelte di

governo delle risorse), si passa ora alla seconda fase, quella pratica (la sperimentazione,

appunto).

Questa seconda fase, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i contributi della

legge regionale 15/2018 sulla partecipazione, ha avuto avvio lo scorso febbraio con la

convocazione del primo Tavolo di Negoziazione, uno strumento di governance del processo

www.comunecervia.it

che accompagnerà tutta la sperimentazione. A breve sarà attivato anche un Comitato di

garanzia composto da membri di altre Amministrazioni che hanno già effettuato percorsi di

bilancio partecipato, i quali offriranno uno sguardo terzo e supporteranno lo staff di progetto

composto dai referenti di tutti i servizi del Comune di Cervia.

Tra marzo e aprile saranno svolti gli incontri formativi propedeutici alla messa a punto degli

strumenti di ascolto e dialogo, seguirà a maggio il lancio di un questionario rivolto a tutta la

popolazione per la mappatura dei bisogni e delle priorità, per giungere a settembre ai

momenti di consultazione e formulazione di idee, da approfondire in laboratori di

progettazione da quali far emergere la proposte di comunità da ammettere a voto pubblico: le

più votate entreranno nel bilancio di previsione 2023.

Per informazioni: https://www.comunecervia.it/progetti/bpart-bilancio-partecipato-della-citta-

di-cervia.html

Il progetto è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2021.

Cervia, 9 marzo 2022