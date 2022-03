(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Segreteria del sindaco

Comunicato stampa

IN UTILE IL PRIMO BILANCIO DELLA RETE TUSCANY4SHOES

Cresce la rete con nuove aziende che chiedono di aderire, in soli 10 mesi attratto quasi 1

milione di euro di risorse

Si chiude in utile il primo anno di attività della rete Tuscany4shoes – la rete di imprese

del settore calzaturiero promossa nel 2021 dal Comune di Capannori, Camera di

Commercio di Lucca, con il supporto tecnico dello staff di Navigo – come da bilancio

approvato dall’assemblea nei giorni scorsi.

In soli dieci mesi di attività, con un risultato per le imprese di circa 400.000 euro a fondo

perduto e 400.000 euro di finanza agevolata e ulteriori progettualità in corso di

validazione, la Rete ha approvato un bilancio in attivo, non solo sotto il profilo

economico finanziario. Oltre all’insediamento di Tuscany4shoes nella nuova sede

all’interno del parco scientifico di Capannori avvenuta lo scorso giugno, la rete ha in

programma un progetto di internazionalizzazione di tre imprese che andranno con un

trader ad operare per due anni in Florida, grazie a SIMEST, società del Gruppo Cassa

depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso

l’internazionalizzazione della loro attività, alla collaborazione della Italy-America

Chamber of Commerce Southeast di Miami e alle agevolazioni previste da un bando della

Regione Toscana che sei imprese aderenti si sono aggiudicate.

Alle 54 imprese che hanno già aderito, se ne aggiungeranno presto altre 6 che hanno

deciso di entrare a far parte di Tuscany4shoes.

Altri risultati raggiunti sono aver ottenuto fondo di startup per i primi 3 anni grazie al

supporto del Comune di Capannori e della Camera di Commercio di Lucca, rinnovo dei

macchinari, la realizzazione di una piattaforma digitale, assicurazione sul cliente, azioni

concordate con istituti di credito per poter facilitare l’accesso al credito bancario,

ristrutturazione di capannoni con soluzioni energetiche innovative, accordi con agenzie

formative per agevolare nuove assunzioni e voucher formativi e l’azione concertata con

il comune e l’azienda Ascit Servizi Ambientali – Gruppo Retiambiente SpA, per un miglior

coordinamento per il servizio di raccolta rifiuti. Allo studio inoltre la predisposizione di un

progetto e di un brevetto originale per un prototipo di scarpa innovativa.

“Siamo di fronte ad un primo bilancio importante – dichiara il sindaco Luca Menesini -.

Ci eravamo dati un orizzonte triennale per raggiungere risultati di questo livello e per

questo mi pare importante sottolineare il successo di questo primo step. Un successo

ottenuto grazie anche all’impegno dell’assessore Lucia Micheli e della consigliera

comunale con delega Lia Miccichè che ringrazio. Un grazie naturalmente va anche alle

imprese che stanno credendo in questa sfida di innovazione, agli imprenditori che si sono

resi disponibili a coordinare questo progetto e allo staff di NAVIGO, centro servizi per

l’innovazione e lo sviluppo della nautica, che con le competenze maturate nello sviluppo

di aggregati di imprese e posizionamento sui mercati, accompagna la rete – fin dal suo

insediamento – con un supporto di temporary management”. .

“In una fase complessa per i nostri sistemi imprenditoriali, la sfida dell’innovazione –

commenta il Presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli – è uno dei punti

chiave su cui investire. Le aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni,

hanno un forte bisogno di fare rete e di aggregarsi per affrontare le sfide del mercato,

che come abbiamo visto in questi anni, sono sempre più complesse e mutevoli, in

particolare quando si parla di internazionalizzazione. Per il distretto della calzatura la

Rete di Impresa è una grande opportunità nei settori della innovazione tecnologica e di

processo, della commercializzazione e della promozione, nella individuazione di nuove

opportunità, nella formazione. I positivi risultati di questi mesi sono la testimonianza sia

del valore della proposta complessiva, sia della qualità dei singoli progetti presentati e

un ottimo presupposto per l’intero percorso”.

“E’ stato un primo anno molto positivo – dichiarano il presidente della Rete Roberto

Scaramucci e il coordinatore Roberto Lenci – sia per il positivo accoglimento da parte

delle aziende che hanno aderito convintamente confermando la bontà dell’idea, sia per la

mole di progetti attivati a supporto del distretto con l’attrazione già nei primi mesi di

risorse importanti da bandi e misure regionali e nazionali. La sfida che abbiamo davanti è

ancora più complessa, visti gli scenari economici e internazionali in continuo mutamento,

ma siamo altresì consapevoli che solo facendo sistema tra imprese e con le Istituzioni,

sia possibile cogliere le opportunità”.