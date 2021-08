(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, venerdì 27 agosto 2021

Comunicato Stampa

BASELICE. I CARABINIERI DENUNCIANO UNA DONNA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER SOSTITUZIONE DI PERSONA E TRUFFA.

I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà una 24enne della provincia di Brescia per sostituzione di persona e truffa.

Le indagini sono state avviate nel maggio scorso in seguito alla denuncia di un cittadino del posto e dagli accertamenti tecnici effettuati dai militari la donna è risultata titolare della carta di credito su cui il malcapitato aveva versato oltre cinquecento euro per l’acquisto di pannelli coibentati in alluminio, la cui vendita era stata artatamente pubblicizzata su un noto social network.

La 24enne si era resa irreperibile dopo aver ricevuto il denaro, non spedendo la merce ordinata e pagata dall’uomo.

