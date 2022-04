(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Bagnara di Romagna, 6 aprile 2022

Bagnara di Romagna: le celebrazioni

per il 77esimo anniversario della Liberazione

Gli appuntamenti si terranno nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 aprile

Bagnara di Romagna ricorda il 77esimo anniversario della Liberazione con una serie di

appuntamenti che animeranno il borgo domenica 10 e lunedì 11 aprile.

Si comincia domenica 10 aprile presso la sala consigliare della Rocca, dove alle 15 si

terrà la presentazione del libro La guerra sul Senio – Castel Bolognese 1944-1945 di

Marco Dalmonte. Presidente dell’associazione storica Senio River 1944-45 di recente

costituzione, Dalmonte svolge ricerche sul passaggio del fronte in Emilia Romagna da

molti anni. L’istinto della ricerca nasce dai racconti dei nonni, che vissero i duri giorni

della guerra sulla loro pelle, ma soprattutto dal padre, Fabio Dalmonte, che da ormai 40

anni è impegnato nella raccolta di oggetti e mezzi di quell’epoca.

A seguire, alle 16 sarà inaugurato il nuovo percorso museale IIGM Experience, una

ricostruzione del momento della liberazione di Bagnara attraverso visori per realtà

virtuale immersiva. Alle 17 «Operation Wowser: i bombardamenti aerei sull’Emilia

Romagna dell’aprile 1945», una proiezione di filmati d’epoca inediti del 9 e 10 aprile.

Saranno inoltre esposti cimeli ed equipaggiamenti del periodo bellico.

L’ingresso agli appuntamenti è libero fino a esaurimento posti.

Inoltre, il Museo del castello di Bagnara di Romagna è aperto sabato e domenica dalle

10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Visite guidate possibili su prenotazione. Per informazioni

Lunedì 11 aprile, giorno in cui si celebra il 77esimo anniversario della Liberazione, ci

sarà la cerimonia di commemorazione e l’iniziativa «Fiori per la pace». Alle 10.30, in

piazza IV Novembre alla presenza della autorità civili e militari, dei gonfaloni, degli

alunni delle scuole, delle associazioni e dei cittadini ci sarà la benedizione del

monumento dei caduti e la collocazione di una pianta fiorita; seguirà l’intervento del

sindaco Riccardo Francone e degli alunni della scuola primaria e della consulta dei

ragazzi del Comune di Bagnara di Romagna sul tema della libertà e della pace. Sarà

poi donata una composizione fiorita alle scuole di Bagnara, un gesto simbolico per la

pace e per la libertà in Ucraina e nel mondo. Alle 11.30 presso la sala consiliare della

