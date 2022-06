COMUNICATO STAMPA – Bagnara di Romagna: arriva la Festa della musica, con quattordici gruppi in concerto

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Bagnara di Romagna, 16 giugno 2022

Bagnara di Romagna: arriva la Festa della musica,

con quattordici gruppi in concerto

Martedì 21 giugno dalle 18 il centro si trasformerà in un grande palco

Martedì 21 giugno, primo giorno d’estate, nel centro di Bagnara di Romagna ci sarà la

Festa della musica, con concerti dalle 18 fino a tarda sera, jam sessions, cibo da

strada, aperitivi e ristoranti aperti.

L’iniziativa, alla sua 28esima edizione, è la prima volta che arriva a Bagnara. In tutta

Italia coinvolge 11267 artisti in 723 paesi e città. L’edizione del 2022 ha come tema

«Recovery sound – Green music economy» e si caratterizza con l’obiettivo di ripartenza

del comparto musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente

Sono ben 14 i gruppi che suoneranno a Bagnara nel corso della serata: Favole e

veleno, FreaxOut, Carlos, 19 Test, Gemini, Sonogiove, Paolo Ruggi, Gio’ Gasdia,

L’ultimo uomo sulla luna, Gabriele Morsiani, The Violet sin (con Andrea Grossi), Flaco

Leo y su banda, La Banda di Solarolo, Renata e Tonino.

L’ingresso è gratuito. La serata è organizzata dal circolo Mandela di Bagnara di

Romagna con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione col

gruppo di Protezione civile Gives.

«Abbiamo cercato di replicare lo spirito originale della festa, quella creata nel 1985 in

Francia da Jack Lang – ha spiegato Massimo Bellotti, presidente del circolo Mandela -.

Si tratta di una iniziativa che vuole essere leggera, semplice, lontana quanto più

possibile da schemi burocratici e commerciali, per permettere a tutti, artisti e pubblico,

di condividere la passione per la musica senza barriere, in modo genuino e

spontaneo».

«Abbiamo radunato gruppi da tutto il comprensorio romagnolo, e quattro di questi

vengono proprio da Bagnara: The Violet Sin, Paolo Ruggi, Gabriele Morsiani, Laura

Raffellini e il duo liscio Renata e Tonino, che faranno ballare il pubblico – ha spiegato

Laura Raffellini, una delle organizzatrici -. Sono contenta del risultato organizzativo

che abbiamo ottenuto, è un modo nuovo rispetto a come abbiamo sempre portato la

