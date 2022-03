(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 Segreteria del sindaco

Ufficio stampa

Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italia – www.comune.capannori.lu.it

Comunicato stampa

IL COMUNE HA PUBBLICATO UN AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIRE UN

INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per la

copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato (Art.110), profilo

amministrativo, per il settore ‘Servizi al cittadino e Gabinetto del Sindaco’.

Tra i requisti richiesti il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea

Specialistica (LS), o Laurea Magistrale (LM), in Economia o Giurisprudenza o Scienze

Politiche, ovvero titolo di studio equipollente e aver conseguito una particolare

specializzazione professionale, culturale e scientifica

desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni

scientifiche e da

concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, esercitando funzioni di

coordinamento e/o gestionali di livello dirigenziale/sub-dirigenziale.

Il termine per la presentazione della domanda è il 10 aprile 2022. La domanda, insieme

al curriculum vitae e ad una copia del documento di identità può essere presentata con

le seguenti modalità: PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando la domanda

(Amministrazione Pubblica Aperta ai Cittadini e Imprese) della Regione Toscana.

L’avviso di selezione, insieme al modulo di domanda, è consultabile e scaricabile

nell’apposita sezione del sito del Comune di Capannori ‘Amministrazione Trasparente –

Bandi di Concorso’ e all’albo del Comune di Capannori.

Capannori, 21 marzo 2022