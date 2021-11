(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Segreteria del sindaco

Comunicato stampa

PUBBLICATO UN AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RIVOLTI AI

CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DURANTE

LE FESTIVITA’ NATALIZIE

L’amministrazione comunale intende sostenere i Centri Commerciali Naturali del

territorio nella realizzazione di iniziative e attività di animazione delle frazioni del

territorio durante le prossime festività natalizie mettendo a disposizione contributi

attraverso un avviso pubblico rivolto anche ad altre forme associative riconosciute di

imprese del sistema commerciale-artigianale. I contributi sono destinati anche a progetti

di promozione economica e delle produzioni tipiche locali.

La somma messa a disposizione dal Comune è complessivamente di 5.000 euro. Il

contributo massimo erogabile per ogni progetto è di 2.000 euro. Il contributo non può

superare il 70% delle spese complessive previste dal progetto.

“Ci sembra importante sostenere i centri commerciali naturali e quindi i negozi di

vicinato in occasione delle prossime festività concedendo contributi finalizzati a rendere

più vitali i vari paesi del territorio attraverso iniziative di animazione socio-culturale –

spiega l’assessore al commercio Serena Frediani -. Un modo per rendere più belli e

attrattivi i borghi e quindi richiamare un maggiore numero di persone con conseguenze

positive per il commercio. Continuiamo quindi ad essere al fianco di questo settore

particolarmente colpito dalla pandemia per aiutarne la ripresa in un periodo importante

come il Natale”.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda sottoscritta digitalmente o

in forma olografa con allegata la fotocopia del documento d’identità. La domanda dovrà

🔊 Listen to this