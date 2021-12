(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Grazie

[Roma 15 dicembre 2021] alle ore 15.00 al Policlinico Umberto I di Roma parte la campagna Vaccinale dedicata ai bambini più fragili tra i 5 e gli 11 anni.

Per la giornata di domani 16 dicembre, la Polizia di Stato per accogliere i più piccoli e le famiglie, ha messo a disposizione la Fanfara diretta dal Maestro Secondino De Palma e l’Unità Cinofila con due splenditi esemplari accompagnati dai loro conduttori per dare forza e sicurezza ai più piccoli.

Le note della Fanfara, daranno in questo giorno così particolare un motivo di gioia e serenità alle famiglie. Le musiche della Fanfara hanno risuonato anche all’estero e negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane.

Per ora sono circa 30.000 i prenotati su tutto il territorio, 60 destinati all’Hub del Policlinico Umberto I.

Sono stati allestiti con cura i locali dedicati ed insieme alle Associazioni, che da sempre supportano l’Ospedale nei percorsi dei piccoli, sono stati creati momenti di svago ed intrattenimento per questi ospiti speciali.

Si ringrazia quanti concorrono alla realizzazione del percorso dedicato alla campagna vaccinale.

