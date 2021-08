(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

LA SQUADRA VOLANTE SCOVA UN DEPOSITO DI REFURTIVA

Nella mattinata di sabato, due Volanti sono intervenute presso un appartamento sito nella periferia bolzanina; un vicino aveva segnalato che, nonostante l’assenza per ferie dei proprietari di casa, le tapparelle e le finestre dell’abitazione erano state aperte da poco. Rapidamente, le “pantere” giungevano sul posto; mentre due operatori accedevano nell’abitazione attraverso il balcone, sorprendendo all’interno una giovane, altri due agenti, rimasti all’esterno proprio per prevenire tentativi di fuga, bloccavano un ragazzo, che cercava di allontanarsi uscendo da una finestra posta sul lato dell’edificio.

La coppia fermata affermava di essersi introdotta nell’abitazione solamente per trovare un giaciglio; essendo conoscenti dei proprietari, avevano saputo della loro prolungata assenza, e per questo ne avevano approfittato, trovando un comodo ed accogliente riparo.

Veniva accertata la sincerità di questa asserzione; nella cucina si trovavano infatti stoviglie sporche e residui di cibo ancora freschi, che facevano presumere un utilizzo della cucina negli ultimi giorni; non si riscontravano invece ammanchi, tra i valori presenti in casa, o tentativi di appropriazione illecita.

Nell’appartamento, gli agenti trovavano però una situazione inaspettata ed incredibile; nei locali era accatastata una serie incredibile di articoli di varia natura, alcuni ancora imballati, altri ancora riportanti lo scontrino di vendita e la placca antitaccheggio. Capi di abbigliamento di varie marche, utensili semiprofessionali, elettrodomestici, profumi ed articoli per l’igiene personale, del valore complessivo di circa 10.000 Euro, provenienti da vari negozi del capoluogo ed abilmente trafugati durante ripetute incursioni ladresche. Per dare un’idea della quantità degli oggetti, si immagini che è stato necessario l’utilizzo di un furgone, appositamente fatto giungere dalla Questura, per il recupero di tutti gli articoli; l’ingombro era infatti tale, da non consentirne il carico nei soli bagagliai delle pattuglie…

Messi alle strette, i due giovani ammettevano che, oltre ad aver pernottato nell’abitazione, la avevano anche sfruttata come luogo di deposito per la refurtiva, sottratta da loro ed anche da altri malviventi; la merce sarebbe poi stata gradualmente rivenduta, naturalmente a prezzi sensibilmente inferiori rispetto al valore di mercato.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di violazione di domicilio aggravata e ricettazione; tutta la merce è stata sequestrata, al fine della successiva restituzione ai negozi proprietari.

Bolzano, 24 agosto 2021

