(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtCOMUNICATO STAMPA

VASTA OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA QUESTURA DI BOLZANO

Nel pomeriggio di mercoledì 25 agosto, il Questore di Bolzano ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, con la partecipazione di pattuglie della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza.

L’operazione è stata finalizzata al controllo delle zone cittadine centrali, al fine di prevenire e reprimere le attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella centralissima via Sciliar, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un giovane che, alla vista della vettura di servizio, si è dato alla fuga, gettando un pacchetto a terra. Il ragazzo è stato prontamente bloccato; l’involucro, recuperato dagli agenti, è risultato contenere circa 15 grammi di cocaina, già confezionata per lo spaccio al dettaglio. E’ stata effettuata una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di 270 Euro, sicuro provento di attività illecita, in quanto l’interessato non risulta avere occupazione lavorativa. A completamento dell’operazione, è intervenuta l’unità cinofila della Guardia di Finanza, che è riuscita a scovare, ben interrata in una fioriera, ulteriore sostanza stupefacente: ben 73 grammi di hashish ed altri 6 grammi di cocaina.

Il giovane, un ventunenne libico privo di documenti idonei all’identificazione, è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento, ed infine deferito alla competente A.G.; droga e denaro sono stati sequestrati

Successivamente, le pattuglie hanno operato un approfondito controllo in un locale sito nei pressi delle passeggiate del Talvera; anche in questa occasione, il fiuto del cane si è rivelato decisivo. Grazie al suo olfatto, sono stati rinvenuti, nascosti tra i cespugli del parco, 26 grammi di hashish, sostanza che è stata sequestrata a carico di ignoti.

A poca distanza, la pattuglia della Squadra Mobile ha intercettato due soggetti che, non avvedutisi della presenza dei poliziotti in abiti borghesi, si stavano scambiando sostanze stupefacenti; i due, un albanese di 22 anni ed un algerino di 22 anni, sono stati fermati dopo breve tentativo di fuga e denunciati in stato di libertà.

Bolzano, 26 agosto 2021.

