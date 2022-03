(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Dopo la Città di Grottammare (AP) le prime due tappe in Toscana a Bagno a Ripoli e Prato

ASVIS SOSTIENE L’INIZIATIVA COMUNI SOSTENIBILI ON THE ROAD

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile patrocina la prima edizione del viaggio nei comuni e nelle città d’Italia promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili e ALI Autonomie Locali Italiane, con il supporto di Enel Group e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI

Roma, 17 marzo 2022 – “Per noi è una notizia che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili – Con l’ASviS condividiamo obiettivi e ispirazione, insieme possiamo contribuire molto a far crescere nel nostro Paese una maggiore e necessaria sensibilità sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile, e aiutare gli amministratori locali nella progettazione di politiche capaci di sostenere e accelerare la realizzazione dell’Agenda 2030 in Italia”.

Dopo la presentazione dell’iniziativa nei primi giorni di marzo e la “messa in onda” della puntata di anteprima nella Città di Grottammare (AP) cresce l’interesse per l’iniziativa “Comuni Sostenibili On The Road”: un viaggio nei Comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica.

Nella giornata di ieri è arrivata al direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli, la tanto attesa risposta dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), il più grande e autorevole network italiano dedicato alla sostenibilità, il cui Comitato di valutazione ha accolto favorevolmente la richiesta di patrocinio dell’iniziativa.

La prima edizione, ricordiamo, sarà di dieci tappe in dieci Comuni italiani. L’obiettivo è raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni comunali sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli Obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’iniziativa promossa da ALI Autonomie Locali Italiane, Rete dei Comuni Sostenibili e Leganet, realizzata con il sostegno di Enel e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI-The Post Internazionale, da oggi è realizzata anche con il patrocinio di ASviS.

Nel frattempo, il viaggio continua e nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 marzo il team di produzione farà tappa nel Comune di Bagno a Ripoli con il sindaco Francesco Casini. Mentre martedì 22 e mercoledì 23 marzo sarà la volta della Città di Prato e del primo cittadino Matteo Biffoni. La terza tappa, poi, è prevista nel mese di aprile in Abruzzo nel Comune di Tollo.

Per ciascuna tappe toscane saranno realizzati un video racconto sui progetti innovativi e sulle buone pratiche realizzate dall’amministrazione comunale, interviste al sindaco e gli amministratori locali, una raccolta di testimonianze di cittadini e protagonisti di progetti di sostenibilità. Inoltre in ogni realtà sarà raccontata un’iniziativa nell’ambito della transizione ecologica realizzata nel Comune o nel territorio da Enel, azienda leader in Italia è da sempre al fianco dei sindaci e delle comunità locali.

Un’iniziativa utile anche per far crescere la consapevolezza dell’importanza di Città e Comuni nel raggiungimento degli Obiettivi delle Nazioni Unite di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e sensibilizzare l’opinione pubblica, cittadine e cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile declinandolo con progetti locali, concreti e reali che interessano la vita delle persone e delle comunità locali.

Come avvenuto già per la “puntata o tappa di anteprima” realizzata nella Città di Grottammare (AP) sarà possibile vedere il video integrale della puntata di Comuni Sostenibili On The Road insieme al trailer e al racconto fotografico nei siti internet, social network e Canali YouTube dei promotori, Rete dei Comuni Sostenibili ([www.comunisostenibili.eu](http://www.comunisostenibili.eu/)) e ALI Autonomie Locali Italiane ([www.aliautonomie.it](http://www.aliautonomie.it/)), ma anche nei canali di comunicazione dei Comuni e delle Città protagoniste dell’iniziativa.

Si ricorda, infine, che On The Road rientra all’interno di un progetto più grande e innovativo già avviato con la Rete dei Comuni Sostenibili che ha l’ambizione di “mettere a terra” con concretezza i 17 Goal di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ciò attraverso azioni dei governi locali, un monitoraggio unico in Italia con un “set” di 101 indicatori per misurare l’efficacia delle politiche locali e la realizzazione delle Agende Locali 2030. I governi locali, infatti, sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 targhet di Agenda 2030. Comuni e Città oltre ad essere l’architrave istituzionale dell’Italia sono da sempre protagonisti dei grandi cambiamenti del Paese.