(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Segreteria del sindaco

Ufficio stampa

Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italia – www.comune.capannori.lu.it

Comunicato stampa

SONO 20 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE DOMENICA 5 SETTEMBRE

PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA ‘SPORT PER TUTTI’ IN PIAZZA ALDO MORO

Sono venti le associazioni sportive che domenica 5 settembre in piazza Aldo Moro

parteciperanno all’ iniziativa ‘Sport per tutti’ promossa dal Comune in collaborazione con

i soggetti sportivi aderenti al Forum delle associazioni nell’ambito della manifestazione

‘Estate in Piazza’. Dalle ore 16 alle ore 23 nella piazza di fronte alla sede comunale

saranno presenti stand informativi delle associazioni sulle varie discipline sportive e

saranno realizzate dimostrazioni di fronte alle varie postazioni. E’ previsto inoltre uno

spazio dove le varie realtà sportive si alterneranno in vere e proprie esibizioni di

discipline sportive, tra cui danza, ginnastica artistica, pallavolo, pugilato, e molte altre.

Sarà inoltre presente un ‘Japan Food corner’ con Karē No Kuruma con le sue prelibatezze

e Plaza con le sue stravaganti elaborazioni.

Di seguito tutte le associazioni sportive che partecipano all’iniziativa:Aeliante, Black

Mamba, Eta Beta, Gosp Slam, Nuove Pantere, Polisportiva Libertas Lucca, Allegra

Brigata, Centro Ippico Marilla, Feluna, Lucca Senza Barriere, Pallavolo Nottolini,

Pugilistica Lucchese, Armonia, DRK Sport, Folgor Marlia, My Time, Polisportiva

Capannori, Sliders, Sport & Fun,Sub Mares.

Per partecipare all’iniziativa le persone di età superiore ai 12 anni avranno bisogno del

green pass (ottenibile con vaccinazione, tampone negativo entro le 48 ore precedenti o

certificato guarigione dal Covid).

🔊 Listen to this