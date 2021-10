(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Piv mrfsvqezmsrm:

Ristsrsefmpi hip tvsgitts:

Dr. Giuseppe Nicolò

Dr. Annamaria Ardito

Dott.ssa Neuropsichiatra Infantile:

Dr.ssa Francesca Laganà

Dott.ssa Psicologa:

Dr.ssa Lorena Giordano

Piv m vegezzm:

tuttm m purihì heppi 55230 eppi 5;200 s m qivgspihì heppi 56200 eppi 5;230

sigsrhs pe fesgme h’ità mr tvisirze

Piv m girmtsvm:

Irgsrtvm e gehirze uumrhmgmrepi mp qivgspihì heppi 58 eppi 59230

he viqsts

condivisione tra pari e con gli operatori, in un contesto protetto che tenga conto delle fragilità

di base dei nostri utenti, impegnati nella complessa impresa di costruzione dell’identità

personale.

di rispecchiamento reciproco, propedeutiche al processo di separazione/individuazione.

mentali e comportamenti a rischio (acting out, pensiero negativo, ideazione suicidaria ecc.),

al gruppo possa rappresentare un fattore protettivo all’interno di una realtà territoriale

depauperata socialmente e culturalmente, povera di centri di aggregazione e ludico ricreativi.

Ascolto e accoglienza dei vissuti

legati alla quotidianità degli

adolescenti;

Costruire legami e condividere

esperienze;

Elaborazione di stati emotivi

quali ansia, paura, distress, acting

out, isolamento e ritiro sociale

preesistente;

Monitoraggio di quadri emotivi

ad alto rischio psicopatologico

e attivazione di fattori protettivi

TSMREE GUIDONIA

È previsto l’utilizzo di moduli, ognuno con un

temi che riguardano le emozioni prevalenti,

l’attaccamento, la regolazione emotiva, il

contesto di appartenenza, comunicazione,

abilità interpersonali ed esperienze a forte

connotazione emotiva.

L’organizzazione prevede la partecipazione

attiva n.2 Psicologi per ciascun gruppo che

seguiranno direttamente le attività coordinate

da un referente. L’attività di psicoeducazione

genitoriale prevede la partecipazione di n.1

psicologa.

LE ATTIVITA

Incontri settimanali in presenza.

I ragazzi saranno divisi in n.2 gruppi

per fascia d’età (12-15anni e 15-18

Gruppo di psicoeducazione

per genitori da remoto

Colloqui individuali

di monitoraggio clinico

🔊 Listen to this