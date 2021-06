(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 CORONAVIRUS: OPEN DAY JUNIOR 12-16 ANNI, GRANDE RISPOSTA DELLE FAMIGLIE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Massiccia adesione all’Open Day Junior vaccinale predisposto dalla Regione Lazio per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni che hanno ricevuto la prima somministrazione Pfizer: in due giorni quasi 1600 giovanissimi.

Nella prima giornata dedicata, sabato 12 giugno, le somministrazioni nei centri attivati dalla ASL Roma 5 sono state circa 800 : 229 a Tivoli, 228 a Colleferro, 116 a Mentana e 215 a Palombara Sabina. Oggi i numeri sono stati altrettanto considerevoli: 276 a Tivoli, 214 a Mentana e oltre 280 a Colleferro.

“Il primo ringraziamento – dice il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – va ai ragazzi, ai loro genitori non solo per la responsabilità ma anche per il grande entusiasmo mostrato. Altrettanti ringraziamenti vanno ai pediatri di libera scelta che hanno aderito, a tutte le squadre di operatori, ognuno per propria competenza, dall’amministrativo, al sanitario passando per la vigilanza e le persone che si occupano dell’igiene e della sanificazione, che veramente in ogni occasione dimostrano passione, professionalità e abnegazione. È stato impegnativo ma i risultati ci hanno ripagato del grande sforzo. È una battaglia che dobbiamo continuare a combattere tutti insieme”.

13 giugno 2021

