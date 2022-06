Comunicato stampa: “Arriva l’estate 2022 – Guida ai rimedi contro il caldo per gli over 60”

(AGENPARL) – PADOVA mer 22 giugno 2022

L’ufficio attività creative del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova ha realizzato “Arriva l’estate 2022 – Guida ai rimedi contro il caldo per gli over 60” per informare la cittadinanza, ed in particolare le persone anziane, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo in città.

In particolare, fornisce informazioni su:

luoghi freschi da frequentare;

numeri da contattare in caso di bisogno;

luoghi e iniziative per trascorrere la giornata in compagnia;

servizi per ricevere la spesa a domicilio senza costi aggiuntivi;

piscine che prevedono agevolazioni per persone over 65;

indicazioni sui parchi cittadini dove sostare e passeggiare;

consigli per difendersi dal caldo.

La guida sarà scaricabile dal sito www.padovanet.it e sarà disponibile in versione cartacea presso:

Ufficio relazioni con il pubblico – Comune di Padova;

Centri servizi territoriali – Comune di Padova;

Quartieri – Comune di Padova;

Ufficio attività creative terza età – Comune di Padova;

Azienda Ospedaliera di Padova;

Distretti socio sanitari dell’Azienda Ulss 6;

Farmacie comunali;

Csv.

Per restare sempre aggiornati sulle attività proposte dall’Ufficio attività creative terza età e sulle altre iniziative dedicate alla terza età sul territorio del Comune di Padova, è possibile iscriversi alla newsletter gratuita dal sito www.padovanet.it oppure inviando una mail all’indirizzo <a ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio telefonando allo nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 12:00; martedì dalle 15:00 alle 16:30.

Fonte/Source: https://www.padovanet.it/notizia/20220622/comunicato-stampa-arriva-l%E2%80%99estate-2022-guida-ai-rimedi-contro-il-caldo-gli-over-60