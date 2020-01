(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2020 QUESTURA DI SALERNO

Ufficio di Gabinetto

SALERNO: spacciava marijuana ad un minore nel centro storico,

arrestato pusher dalla Polizia.

Nell’ambito dei predisposti servizi di prevenzione e repressione dei reati, in

particolare per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

nelle piazze e nei vicoli del centro storico della città di Salerno, gli agenti della

Polizia di Stato della Squadra Mobile-Sezione Falchi, in pattuglia

motomontata, nella serata di sabato 25 gennaio hanno tratto in arresto in

flagranza di reato un giovane salernitano ritenuto responsabile di spaccio di

sostanze stupefacenti.

In seguito ad attività info-investigativa, avuta notizia che

il giovane, poi identificato per M.L., di anni 23, persona già nota alle forze

dell’ordine, aveva posto in essere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti

in orari serali nei vicoli del centro storico cittadino, gli agenti della Sezione

Falchi ponevano in essere un servizio mirato per verificare la veridicità di

quanto segnalato.

Alle ore 22.30 circa gli agenti notavano un giovane

avvicinare M.L., il quale si allontanava lasciando sul posto il giovane per poi

far ritorno dopo pochi minuti per consegnargli un involucro contenente

sostanza stupefacente.

I poliziotti immediatamente intervenivano bloccando i

due e recuperando lo stupefacente risultato essere di tipo marijuana ed

identificavano l’acquirente per M.G.

minore di anni 15.

Dopo le formalità di

rito, M.L.

veniva tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso la

propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del

giudizio di convalida.