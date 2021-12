(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Questura di

POLIZIA SALERNO: TENTATIVO DI TRUFFA ALL’AGENZIA

POSTALE DI SALERNO CENTRO.

Nei guai un 50enne, fermato dagli agenti dell’Ufficio Volanti.

La Polizia di Stato, ha tratto in arresto P.V., di anni 50, residente a Salerno,

perché resosi responsabili dei reati di tentata truffa, sostituzione di persona,

false dichiarazioni sulla identità personale ad incaricato di pubblico servizio e di

possesso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio.

In particolare, i poliziotti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione

Generale, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti, presso l’Agenzia

Postale di Salerno Centro, per segnalazione di persona sospetta.

Giunti sul posto, il richiedente, nonché dipendente dell’ufficio postale, ha

riferito circa la presenza di una persona che, allo sportello, dichiarando false

generalità, faceva formale richiesta di un carnet di assegni intestato ad un

correntista della filiale, esibendo anche il codice fiscale e la carta di identità

rilasciata dal Comune di Cava de’ Tirreni allo stesso. La carta di identità

riportava la foto della persona segnalata, al momento presente ancora allo

sportello.

Nella circostanza, il dipendente postale ha precisato che lo stesso individuo, già

nella giornata precedente aveva richiesto il rilascio del carnet di assegni

esibendo una presunta denuncia di smarrimento sporta presso i carabinieri della

Stazione di Vietri sul Mare, sempre a nome del citato correntista.

Gli agenti hanno individuato e bloccato il truffatore che nell’immediatezza ha

ammesso le proprie responsabilità. Lo stesso è stato condotto presso gli uffici

della Sezione Volanti dove è stato identificato.

Dopo le formalità di rito, P.V., su disposizione del P.M. di turno, è stato

accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto agli arresti domiciliari,

in attesa del giudizio di convalida.

