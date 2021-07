(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 I soci del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini

approvano il Bilancio consuntivo 2020

Il presidente Bertuzzi: “Risposta positiva agli ultimi bandi, chiederemo

alla Regione Lazio fondi aggiuntivi per poter finanziare tutti i progetti

ammissibili”

Mercoledì 30 giugno i soci del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini hanno approvato il

Bilancio consuntivo 2020. Una riunione che si è svolta in videoconferenza e che ha visto i

rappresentanti dei 14 comuni e gli altri soci presenti dare il via libera all’unanimità allo

strumento finanziario. È stato anche il momento per fare il punto della situazione sul PSL

(Piano di Sviluppo Locale) arrivato all’81% di avanzamento. A oggi sono stati impegnati

favorire lo sviluppo del territorio.

Durante l’assemblea è stata illustrata anche la grande risposta arrivata da parte di enti

pubblici e privati, rispetto agli ultimi quattro bandi pubblicati e scaduti il 14 giugno.

“Sono particolarmente soddisfatto di come stanno andando le cose e colgo l’occasione per

ringraziare le amministrazioni locali che ci stanno sostenendo – ha detto il presidente del

GAL Stefano Bertuzzi – Abbiamo dimostrato di essere una macchina efficiente che deve

continuare a lavorare con un orizzonte che va oltre la scadenza di questo PSL. Gli ultimi

bandi hanno visto un gran numero di presentazione di progetti per una richiesta di fondi

pari a 2 milioni e 200 mila euro a fronte di una dotazione di circa 800 mila euro. Per questo

motivo, come avvenuto in passato, chiederemo alla Regione Lazio fondi aggiuntivi per

poter finanziare tutti i progetti ammissibili”.

Il direttore tecnico Patrizia Di Fazio ha illustrato poi ai soci il lavoro e le sfide che

attendono il GAL nei prossimi tempi.

“Ci troviamo in una fase in cui ci sono privati, comuni e altri enti che hanno già ottenuto

l’atto di concessione e stanno realizzando i progetti che abbiamo finanziato, mentre altri

sono in valutazione o in attesa del completamento della fase istruttoria – ha spiegato il

direttore tecnico del GAL – Adesso inizia una nuova fase in cui i progetti inizieranno a

concretizzarsi e noi vogliamo raccontarli al territorio”.

Il responsabile amministrativo e finanziario Serena Magliano ha poi snocciolato i vari conti,

sottolineando l’impatto della pandemia sullo svolgimento dell’attività amministrativa ed

evidenziando come questo non abbia condizionato i tempi di pubblicazione dei bandi.

