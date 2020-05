COMUNICATO STAMPA ANPAS – GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI THOK E-BIKES A FAVORE DI CROCE VERDE RIVOLI ACQUISTATI SANIFICATORI PER AMBULANZE E DEFIBRILLATORI

(AGENPARL) – mar 26 maggio 2020 GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI THOK E-BIKES A FAVORE DI CROCE VERDE RIVOLI

ACQUISTATI SANIFICATORI PER AMBULANZE E DEFIBRILLATORI

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Rivoli ha raccolto oltre 12.500 euro grazie alla

campagna benefica di Thok E-Bikes: “Vinci una bicicletta elettrica Thok Mig customizzata Loris

Capirossi”.

Il ricavato della raccolta fondi promossa sulla piattaforma Wishraiser, che per l’occasione ha

rinunciato alle commissioni, è stato totalmente devoluto all’acquisto da parte di Croce Verde Rivoli

di due sanificatori per ambulanze, presidi fondamentali soprattutto durante l’attuale emergenza

Covid-19, quattro defibrillatori semiautomatici esterni e due defibrillatori trainer da utilizzare per la

formazione dei volontari.

La bicicletta a pedalata assistita Thok Mig Capirex messa in palio da Thok E-Bikes è stata estratta a

sorte tra tutti i donatori ed è andata a Dario Protase di Torino che l’ha regalata alla moglie, Giulia

Reale.

«Ringraziamo Stefano Migliorini di Thok E-Bikes e Loris Capirossi per aver messo in piedi

l’iniziativa e Wishraiser per non aver applicato le commissioni sulla raccolta fondi benefica – ha

commentato Marco Biondino, presidente della Croce Verde Rivoli – Dall’inizio della pandemia

dovuta al Covid-19, in soli tre mesi abbiamo svolto fra emergenza 118 e trasporti sanitari circa

mille trasporti di pazienti colpiti dal Covid-19. I sanificatori per igienizzare le ambulanze e i mezzi

tra un servizio e l’altro sono di vitale importanza per il nostro lavoro e per questo abbiamo voluto,

a nostra volta, donare uno dei due sanificatori, acquistati grazie alla raccolta fondi, alla consorella

Anpas Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato con

le loro donazioni».

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta

oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10mila volontari (di cui 3.829 donne),

5.904 soci, 492 dipendenti, di cui 62 amministrativi che, con 430 autoambulanze, 211 automezzi

per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5

imbarcazioni, svolgono annualmente 520.967 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 17

milioni di chilometri.

Al seguente link è possibile scaricare il video della conclusione raccolta fondi e consegna della

bicicletta elettrica Thok Mig al vincitore. Link per il download https://we.tl/t-ellyiWGBiE

Grugliasco (To), 26 maggio 2020

🔊 Listen to this