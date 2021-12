(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Milano, 9 dicembre 2021

Andrea Crisanti a Radio Popolare: La Verità con il titolo a una mia intervista ha travisato il mio pensiero, sono favorevole a vaccinare i bambini, chiedevo solo di aspettare i dati del le vaccinazioni in Israele e Usa. Ora sono arrivati e sono incoraggianti. All’inizio della pandemia mi fu chiesto di non enfatizzarne la portata, anche se avevo dati oggettivamente preoccupanti”

“Io penso che i vaccini ai bambini sotto ai 12 anni i vaccini debbano essere fatti perché i bambini contribuiscono alla trasmisisone del Covid e si ammalano anche”.

Il professor Andrea Crisanti, intervistato da Radio Popolare, chiarisce il suo pensiero sulla vaccinazione anti covid ai bambini e spiega che il quotidiano La Verità ha travisato il suo pensiero attraverso un titolo a una sua intervista che recitava “lasciamo stare i bambini”

“Il mio messaggio era semplice – spiega Crisanti – bastava aspettare due settimane per avere il conforto dei dati di Israele e degli Usa, che ci avrebbero detto che non c’era rischio. Era una dichiarazione per dare conforto e sicurezza a vaccinare, dopo il risultato dell’indagine su due milioni di bambini vaccinati. Aspettare un paio di settimane perché in Israele e in America si stanno vaccinando milioni di bambini e i risultati sono incoraggianti. I bambini non sono adulti in miniatura -continua Crisanti- hanno una fisiologia diversa tanto è vero che Pfizer ha fatto un trial apposta per i bambini”.

Se lei avesse un figlio di 10 anni, lo farebbe vaccinare?

“A un genitore che chiede consiglio dico che due settimane fa ho detto quella cosa e ora dopo due settimane i dati Usa sono molto incoraggianti, non avrei esitazioni a farlo vaccinare. Io sono favorevole, era una dichiarazione la mia che serviva a dare conforto a genitori preoccupati”.

“Il problema -aggiunge Cristanti ai microfoni di Radio Popolare – ora sono le terze dosi perché gli italiani vaccinati tra aprile e luglio stanno perdendo l’immunità. Di fronte a questo si puo’ aspettare due settimane sui bambini, se no è la politica degli annunci”.

Nell’intervista a Radio Popolare, Cristanti parla anche delle pressioni che ricevette a inizio pandemia, perché evitasse di lanciare un allarme troppo grande:

“Un errore che tutti abbiamo fatto, me compreso, all’inizio dell’epidemia specialmente la prima settimana c’è stata una campagna di minimizzazione. Tutti i media erano mobilitati a minimizzare.

Quella settimana mi è stato gentilmente chiesto di non enfatizzare la portata, nel momento in cui mi sono trovato davanti i dati oggettivamente preoccupanti”.

Da parte di chi?

“Non commento questa cosa -conclude Cristanti- ho sempre detto che mi son pentito di una cosa, di non avere messo tutte le mie energie in quella settimana per spiegare la bomba sulla quale stavamo”

