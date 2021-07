(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Si terrà Venerdì 9 Luglio, ore 9.30 presso l’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce il convegno organizzato da ANCE Lecce, sulle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis.

All’incontro interverranno il Sottosegretario al MIMS Giancarlo Cancelleri e il Vice Presidente di ANCE Edoardo Bianchi. L’approfondimento giuridico sarà a cura di Francesca Ottavi, Direttore Legislazione Opere Pubbliche di ANCE e diAlessandro Botto, Professore Università Luiss Roma

L’incontro aprirà un focus sulle modifiche al Codice degli Appalti interessato dal più imponente piano d’investimenti mai realizzato che consentirà al nostro Paese di avviare una fase di rinnovamento per porsi, finalmente, in linea con le grandi Nazioni Europee.

La sfida per l’Italia sarà quella di ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese e saper investire al meglio i fondi del Recovery Fund può essere la chiave per unire la nostra Nazione con un’unica direttrice di sviluppo.

Sarà possibile partecipare all’evento in presenza, oppure online, effettuando la registrazione al link che segue:

