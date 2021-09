(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 Alitalia, USB: il confronto di lunedì 20 è su contenuti irricevibili, appuntamento davanti alla sede ITA alle 15

Nelle ultime ore abbiamo assistito a lettere e comunicazioni provenienti da molte organizzazioni sindacali e associazioni professionali relative all’incontro convocato da ITA per lunedì 20 settembre alle ore 16.00, a poche ore dalla scadenza della Cigs in vigore e dal termine individuato da Altavilla per l’inizio delle chiamate della selezione.

Ci preme ricordare che la posizione di USB, rispetto allo pseudo negoziato, è stata comunicata formalmente lo scorso 8 settembre; posizione che ribadiamo punto per punto, parola per parola.

Dato che l’incontro di domani, convocato dal management ITA, ha per oggetto la conclusione del confronto sul tema contrattuale, peraltro sui contenuti irricevibili, invitiamo tutti a riflettere come sui temi legati all’occupazione, ai diritti ed alla legittimità non si sia fatto un millimetro avanti.

Ovviamente USB non ha intenzione di sfilarsi da un tavolo, anche se è molto pesante essere lì consapevoli dell’assenza di trattativa, ma senza l’assicurazione che TUTTI coloro che non maturano la pensione saranno assunti da ITA senza nessuna distinzione di razza, religione e magari tessera sindacale, senza che a TUTTI vengano garantiti i diritti acquisiti di anzianità, familiari, sociali etc. magari escludendo periodi di prova e Jobs act, la discussione di un contratto, per quanto fatta in buona fede, rischia di trasformarsi in un errore e un favore a qualcuno.

Qualcuno, peraltro, in forte difficoltà politica, grazie alle proteste della piazza che hanno costretto alcuni partiti a prendere posizione, e che ha due audizioni alla Camera e al Senato già convocate per la mattinata del giorno dopo.

Domani i lavoratori Alitalia, ma non solo, si giocano molto. Di questo, siamo sicuri, molte organizzazioni sindacali ne sono consapevoli e ne sentono il peso e la responsabilità.

Occorre essere tanti, determinati, rumorosi e senza impegni per il resto della giornata.

Appuntamento a tutte e tutti dalle ore 15.00 sotto la sede di ITA

USB Lavoro Privato

