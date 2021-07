(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 ALFONSI: IL MITREO DI CORVIALE NON DEVE CHIUDERE.

“Il 31 luglio scadrà la proroga concessa dal Campidoglio per poter avviare il nuovo bando per l’assegnazione del Mitreo di Corviale, un luogo di cultura e di partecipazione che da anni illumina una delle periferie della nostra città che ora rischia la chiusura a causa dell’ennesima dimostrazione di inerzia dell’amministrazione a 5 Stelle.”

Lo dichiara la Presidente del Primo Municipio, Sabrina Alfonsi, in una nota.

“Una inerzia colpevole, che durante il mandato della Sindaca ha desertificato il tessuto sociale e culturale romano in nome di un legalitarismo fine a se stesso. L’uso a fini sociali e culturali del patrimonio di Roma è uno dei grandi temi che dovrà essere al centro della prossima Amministrazione. Non possiamo permettere che, una ad una, le luci accese nei nostri quartieri, vengano spente. Per questo parteciperò alla manifestazione “Siamo tutti il Mitreo” di giovedì 22 per chiedere al Campidoglio di mantenere viva una esperienza di grande valore per Corviale e per Roma.”

🔊 Listen to this