(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Al via la quarta edizione di “Ogni campagna è illuminata”,

rassegna cinematografica all’aperto nelle frazioni dell’entroterra

Torna “Ogni campagna è illuminata”, la rassegna di cinema all’aperto nelle campagne

cervesi, durante la quale è possibile guardare un film sul grande schermo, in compagnia e in

sicurezza.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna prevede quattro appuntamenti con grandi film di

successo.

Si parte giovedì 15 luglio alle ore 21 a Montaletto, nel giardino della Scuola Buonarroti in via

Farneti 4, con “Non ci resta che vincere”, film del 2018 che narra la storia di un allenatore di

basket alle prese con una squadra speciale, é una pellicola che diverte, commuove e fa

pensare.

Giovedì 22 luglio alle 21 l’appuntamento è a Villa Inferno, presso il bar Lucy in via Beneficio

Primo Tronco 3, con “Coco”, film d’animazione premio Oscar nel 2018, che racconta la storia

di un ragazzo dodicenne appassionato di musica che arriverà oltre ogni confine.

Si continua poi giovedì 29 luglio alle 21, a Savio, nel Campo sportivo in via Tamigi 11, con

“Quasi amici”, film campione di incassi in Francia che racconta la storia di una grande

amicizia.

L’ultimo appuntamento in programma è giovedì 5 agosto alle 21 a Pisignano, all’azienda

agricola Il Covato in via Zavattina 1, dove verrà proiettato “La fattoria dei nostri sogni”, che

narra il sogno di una coppia americana: costruire una fattoria da fiaba, dove far crescere

animali e piante in perfetto equilibrio con la natura.

Durante le serate del 15 e del 29 luglio, inoltre, prima del film sarà proiettato il corto “Scelte”,

del regista Gianluca Nanni. Si tratta di un docufilm, realizzato con il contributo della Regione

Emilia-Romagna, sul mondo degli adolescenti, basato su fatti realmente accaduti nel nostro

territorio.

L’Assessore alla Cultura e alla Partecipazione Cesare Zavatta: “Abbiamo organizzato

con piacere questa interessante rassegna, che propone proiezioni cinematografiche di alto

livello e molto popolari e nello stesso tempo valorizza il nostro entroterra e sviluppa il senso

di comunità nelle nostre frazioni”.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

Organizzata dall’Amministrazione comunale, Assessorato alla cultura, in collaborazione con

l’Associazione Zirialab. L’amministrazione ringrazia per la preziosa collaborazione i Consigli

di zona, l’Istituto comprensivo 2, l’associazione Monticulum, la Proloco Savio, il bar Lucy e

l’azienda agricola Il Covato.

Cervia, 13 luglio 2021

