(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Ufficio

Comunicazione e

Stampa

▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

COMUNICATO STAM

ronto il nuovo modello

per comunicare l’opzione per la cessione o lo

sconto in fattura per gli i

nterventi di re

cupero del patrimonio edilizio

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per l

comunicazione delle

opzioni

per la cessione del credito o

per lo sconto in fattura

relative alle detrazioni

previste

per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Il nuovo modello

, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi,

recepisce

le modifiche introdotte dal

decreto

legge n. 157/2021

ubblicato nella G

azzetta

fficia

e n.

269 dell’11 novembre 2021.

a, 12 novembre 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Giorgione, 106

www.agenziaentrate.gov.it

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI