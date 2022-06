COMUNICATO STAMPA – Aeronautica Militare: volo d’emergenza nella notte, da Pescara a Pisa per uomo in imminente pericolo di vita

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 MINISTERO DELLA DIFESA

Roma, 13/06/2022

Aeronautica Militare: volo d’emergenza nella notte, da Pescara a Pisa per uomo in imminente pericolo di vita

L’uomo, in gravissime condizioni, è stato trasportato con velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino

Si è concluso nelle prime ore del mattino il volo salvavita, eseguito da un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato nella notte un uomo in imminente pericolo di vita.

Il paziente, di 43 anni, ricoverato preso l’Ospedale civile di Pescara, necessitava di essere trasferito con estrema urgenza presso il Centro Grandi Ustioni di Pisa.

Su richiesta della Prefettura di Pescara alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, l’Aeronautica Militare ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno degli Stormi AM in prontezza operativa per questo genere di missioni.

Avviate le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio, il Falcon 900 è decollato dalla base militare romana intorno alle ore 1.30 della notte. Atterrato sull’aeroporto di Pescara, il paziente, assistito da un’equipe medica specializzata, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. L’atterraggio è avvenuto presso l’Aeroporto di Pisa intorno alle ore 2:50, da qui l’uomo è stato trasferito in ambulanza al Centro Grandi Ustioni di Pisa per ricevere le cure necessarie.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del [31° Stormo](https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/31Stormo.aspx)di Ciampino, del [14° Stormo](https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/14Stormo.aspx)di Pratica di Mare e della[46ª Brigata Aerea](https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/46BrigataAerea.aspx)di Pisa. In quest’ultimo caso, i velivoli C130J, grazie alle loro dimensioni, sono in grado di trasportare al proprio interno, ove richiesto, anche un’ambulanza. Ove ci siano particolari necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del [15° Stormo](https://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/REPARTI/divolo/Pagine/15Stormo.aspx) di Cervia.

