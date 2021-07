(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 AEC/OEPA Roma, approvata la delibera per l’internalizzazione dei servizi educativi: una vittoria di lavoratrici e lavoratori

L’Assemblea Capitolina ha approvato la modifica dell’attuale Regolamento del servizio AEC/OEPA che va a delineare il percorso di reinternalizzazione del servizio degli Operatori Educativi per le Autonomie, coloro che garantiscono l’inclusione e il diritto allo studio per gli alunni con disabilità.

Servizio essenziale restituito alla collettività dopo anni di speculazione privata. La delibera è a firma dei consiglieri Zotta, Spampinato e Allegretti, del Movimento 5 Stelle, sostenuta dall’assessore alle Risorse Umane, Personale Scolastico e Servizi Anagrafici, Antonio De Santis. Assente alla votazione il PD.

Grande vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori che USB e Cub hanno sostenuto con decisione in questo percorso di lotta, dalla raccolta di 12.000 nel contesto di sistema predatorio che persegue la logica degli appalti a danno della qualità dei servizi e dei lavoratori sfruttati. Solo qualche anno fa un obiettivo che sembrava utopia.

Con soddisfazione si inizierà a lavorare sulle caratteristiche del concorso e sulla garanzia che l’accesso sia riservato effettivamente a chi questo lavoro lo svolge da anni.

Da Roma parte una rivoluzione culturale che parla a tutto il paese e che riporterà al centro le lavoratrici e lavoratori stritolati dalla logica del profitto privato.

USB Federazione di Roma

